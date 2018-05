Efter intern strid: Forening trækker sig fra prestigeprojekt

Sydslesvigsk Forening (SSF) trækker sig som partner i projektet ”Mindretallenes Hus” efter interne uenigheder i det danske mindretals organisationer.

Beslutningen er truffet af organisationens hovedstyrelse på et lukket møde tirsdag aften i Læk.

Baggrunden for beslutningen er, at et sådant projekt ikke bakkes op af alle organisationer i det danske mindretal.

SSF har nu orienteret projekt- og finansieringspartnerne – den europæiske mindretalsunion FUEN, det tyske

mindretal i Danmark BDN, den tyske forbundsregering, den slesvig-holstenske delstatsregering og Flensborg kommune – om beslutningen.

Allerede i januar meddelte kulturminister Mette Bock, (LA), at hun og den danske stat ikke ville imødekomme en ansøgning på ca. 10 millioner kroner fra det danske mindretal.

Vi frygter, at fortsat intern uenighed om projektet vil skade det danske mindretals forhold til både tyske og danske myndigheder. Jens A. Christiansen, generalsekretær, SSF

- Vi tror ikke længere på den fælles politiske vilje blandt det danske mindretals organisationer. Vi frygter, at fortsat intern uenighed om projektet vil skade det danske mindretals forhold til både tyske og danske myndigheder. Derfor trækker vi os som den ledende projektpartner i arbejdet med at etablere ”Mindretallenes Hus” i Flensborg, siger SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen til TV SYD.

SSF mener fortsat, at et Mindretallenes Hus i Sydslesvig kan styrke det dansk-tyske grænseland som kompetence-center for mindretalsspørgsmål.

- Vi håber derfor, at de øvrige partnere sammen med aktører i regionen finder frem til en alternativ løsning, der også sikrer FUEN-sekretariatets placering i det dansk-tyske grænseland, siger generalsekretær Jens A. Christiansen til TV SYD.