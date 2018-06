Datoen er klar: Elever rykker ind på politiskole til efteråret

Indtil den nye politiskole i Vejle står klar, skal politieleverne gå i skole i Fredericia. Nu har politiet sat en dato på flytningen.

Den midlertidige politiskole i Fredericia ligger på Ryes Kaserne. Efter planen bliver tre klasser fra politiskolen i Brøndbyøster flyttet til Fredericia fra den 15. oktober 2018.

Et par uger senere, den 1. november, starter tre nye klasser med politielever og en klasse med politikadetter.

- Det er en hel ny epoke, som begynder for dansk politi. Vi har aldrig før haft en politiskole i både Øst- og Vestdanmark, og vi ser meget frem til at få de ekstra faciliteter, så der bliver flere muligheder for at uddanne sig til politibetjent, siger politiinspektør og lederen af politiskolen, Erik Johansen, i en pressemeddelelse.

Den nye politiskole i Vejle, der også skal rumme både politiuddannelsen og uddannelsen til politikadet, står efter planen klar i efteråret 2020.