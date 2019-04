Se billederne: Lille datter fik far til at sætte affaldsindsamling i gang

Alex Slot Hansen er bankdirektør. Men torsdag morgen har han lokket sine medarbejdere med ud i en rundkørsel for at samle skrald. Han gør det, fordi datterens deltagelse i affaldsindsamlingen i sidste uge har sat gang i tankerne om vores ansvar for miljøet.

I en rundkørsel i Kolding går Alex Slot Hansen sammen med sine medarbejdere tidligt torsdag morgen og samler skrald. De begyndte klokken 07.

- Vi har været i gang cirka en time og har allerede samlet en 12 - 15 sække, fortæller Alex Slot Hansen til TV SYD.

Privat bor Alex Slot Hansen i Vejle, men han kører hver dag til Kolding, hvor han arbejder som bankdirektør. På vej til arbejde holder han ofte i kø ved motorvejsafkørslen ved Kolding Ø. Her flyder det med affald.

- Det giver mig en følelse af ubehag at se alt det affald. Jeg kan ikke lide at se alt det, der flyder i naturen, siger Alex Slot Hansen.

Men det var sidste uges landsdækkende affaldsindsamling, hvor Alex Slot Hansens 7-årige datter deltog sammen med sine klassekammerater, som for alvor fik sat en masse tanker og ikke mindst samtaler i gang hjemme i familien.

- Jeg synes jo grundlæggende, det er forkert at behandle naturen sådan, og jeg mener, at vi alle har et ansvar for at behandle miljøet med respekt, så efter vores samtaler hjemme fik jeg ideen til at spørge mine medarbejdere, om de var med på at bruge nogle timer ude af mødelokalerne, siger Alex Slot Hansen.

Og medarbejderne bakker helt op om ideen.

- Vi får en sjov og anderledes start på dagen ved at bruge nogle timer her, men jeg får lidt ondt i maven over alt det skrald, der ligger og flyder i naturen, siger Tina Hougaard, som fortæller, at det primært er øl-flasker, dåser og affald fra burgerkæder, som de har samlet op her til morgen.

Efter knapt tre timers indsamling er der fyldt så mange sække med affald, at Alex Slot Hansen og medarbejderne må opgive selv at køre det på forbrændingen, så Kolding Kommune har lovet at hente de mange sække.