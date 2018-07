DBU er vilde med Hedensteds U14-piger

Seks ud af 18 spillere på Hedensted IF’s U14 hold har i år været udtaget til DBU's talentcenter for lovende unge fodboldspillere.

Lykken er et par småbeskidte fodboldstøvler, duften af tørt græs i næsen og en læderbold med kurs mod nettet. Modstanderens altså.

I hvert fald hvis man spørger U14 pigerne fra Hedensted IF.

Og de burde vide det, for de bruger mere tid på den plyssede plæne end de fleste – og det giver resultater.

Holdet sluttede på en andenplads i Liga 2, og derudover har seks af de 18 spillere i år været udtaget til DBU's talentcenter for lovende unge spillere. Og selvom der stadig er et godt stykke vej til det danske kvindelandshold - og nogle år - så er potentialet der, mener deres træner:

- Det, der er specielt ved dem, er, at de vil det rigtigt gerne, og de har lysten til at udvikle sig, siger Ricky Jensen, der træner pigerne tre gange om ugen.

Udover den almindelige fodboldtræning, træner pigerne også efter særligt tilrettelagte programmer – så de hverken træner for lidt eller for meget.

Tre af pigerne går desuden i Talentklassen på Stjernevejskolen – naturligvis med fokus på fodbold – og det betyder, at der lige er et par ekstra morgentræninger for dem også.

Én af dem er Sara Mølgaard:

- Fodbold er en kæmpestor del af mit liv. Jeg træner i skolen, i haven og til vores almindelige træninger. Jeg har fast to morgen- og tre aftentræninger om ugen, og så er der jo kampe ved siden af.

Ingen kære mor

Sæsonen er netop sluttet for U14 pigerne fra Hedensted, og selvom det ikke blev til en førsteplads i LIGA 2, men kun en andenplads, så tager det ikke gejsten fra dem.

- Jeg vil gerne være ligesom Stina Lykke, når jeg bliver stor. Hun er målmand ligesom mig, siger Stine Lauge Sørensen, mens sveden pibler frem på panden.

Selvom temperaturen har nået 27 grader her til aften er træningen ikke aflyst – men dog flyttet hen i skyggen.

For der er nemlig ingen kære mor, når det kommer til at træne:

- Talentet kommer af hårdt arbejde og lyst. Talentet bygger man selv på – det er min holdning til det, siger træner Ricky Jensen, der tror på, at hele Danmark vil lære nogle af Hedensteds fodboldpiger at kende i fremtiden:

- Jeg tror, at nogle af dem kan nå helt til tops, hvis de bliver ved med at have lysten og viljen til det.

