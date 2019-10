Perlemageren fra Ribe: - De åbner en guldgrube

I 2.500 graders varme smelter glasset lige så stille og drypper ned på en pind. Han drejer den lidt og glasset lægger sig om pinden. En lille ny perle er ved at blive til.

Thomas Risom er i gang med sin helt store hobby: At lave perler som de så ud i vikingetiden i Ribe.

Detaljer kommer frem

Nu får han endnu bedre mulighed for at gøre dem så nøjagtige som muligt. For Sydvestjyske Museer har fotograferet de fund, der ellers ligger i arkiverne - gemt og til tider glemt - og har nu lagt dem op på hjemmesiden.

- Det er en guldgrube af ny viden, siger Thomas Risom.

Thomas Risom kan nu lave sine perler fra Ribes vikingetid endnu mere nøjagtige. Foto: Finn Grahndin

Han viser, hvordan han nu kan studere perlerne HELT tæt på.

- Se her - siger han og viser et foto på hjemmesiden - man ser ikke umiddelbart, at der er en grøn stribe der. Den kunne man ikke se før. Det kan man nu.

Sjovt at gense fundene

I Gørding sidder parret Doris Birch Mathiesen og Jean Stokholm og kigger på hjemmesiden.

- Det er supergodt. Sjovt at gense vores egne fund, men også meget interessant at se andre detektor-føreres fund, så man kan se, hvad de har gjort af fund og sammenligne lidt, siger Doris Birch Mathiesen.

Jean Stokholm og Doris Birch Mathiesen har gjort mange flotte fund. Nu kan de selv - og alle andre - se fundene. Foto: Finn Grahndin

"Hemmelig" samling åbnes

Når Sydvestjyske Museer i dag åbner sin forskningsdatabase for alle på nettet, markerer det en milepæl i museets arbejde med at digitalisere sine omfattende samlinger.

- Det har aldrig været meningen med en museumssamling, at den skulle være en hemmelighed. Sydvestjyske Museers samlinger tilhører alle, så det har været vigtigt for os også at give alle adgang, siger overinspektør for Arkæologi & Samling, Morten Søvsø.

Gørding-parrets fornemmeste fund: Et 1.000 år gammelt hængesmykke. Læs om det her: https://sydvestjyskemuseer.wordpress.com/2019/02/22/goerding-slangen-et-mestervaerk-i-guldfiligran-fra-vikingetiden/ Foto: Sydvestjyske Museer

Sydvestjyske Museers samling on-line - i daglig tale og med et glimt i øjet SOL-systemet - står på skuldrene af et arbejde, som begyndte allerede i 1980’erne. Det, der dengang hed Den Antikvariske Samling i Ribe, lavede omfattede udgravninger i Ribe, og fundene væltede frem.

Find også stenøkser

Hvis de mange, mange fund på nogen måde skulle kunne komme nogen som helst til gavn, var det bydende nødvendigt at registrere dem minutiøst og meget gerne digitalt, så forskerne for alvor kunne dykke ned materialet og analysere det på tværs.

- Vi håber, at vi ved at "fintune" databasen med de mange fotos kan få mange flere i tale. Forskere og ivrige amatør-arkæologer naturligvis men også andre, der vil kunne møde os tilfældigt på Nettet. Så hvis man søger ordet "økse" ikke kun støder på økser fra et byggemarked men også stenøkser fra vores database, siger Claus Feveile, arkæolog og museumsinspektør.

http://sol.sydvestjyskemuseer.dk/

Materialet i SOL må frit deles, kopieres, redigeres og distribueres - så længe materialet krediteres.