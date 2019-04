De ældre strømmer ind i idrætsforeningerne

Nye tal fra DGI og DIFs idrætsforeninger viser en fremgang i antallet af medlemmer. I Syd- og Sønderjylland er der kommet 2.946 flere medlemmer, og det er især de ældre, der står for stigningen.

Tag en god, gammel og ikke mindst populær sport som fodbold. Drys lidt fitness over og drop krydderiet konkurrence, så har du en af opskrifterne på at få flere ældre til at dyrke motion.

Fodboldfitness er en af de nye idrætter, der hitter hos de ældre - og det er netop de ældre, der står for den største medlemsfremgang i de danske idrætsforeninger. En fremgang, der i 2018 var på 26.158 medlemmer på landsplan. I Syd- og Sønderjylland var tallet 2.946.

- Fremgangen skyldes selvfølgelig, at der kommer flere ældre. Men foreningerne har formået at tilpasse tilbuddene, så det også fanger de ældre. Det er fitnessfodbold et godt eksempel på. Her har man taget konkurrenceelementet ud og puttet sundhedselementet ind, fortæller adm. direktør i DGI Søren Brixen.

Vigtigt at få ældre til at dyrke idræt

Fitnessfodbold er udspruget af et samarbejde mellem DGI og DIF kaldet "Bevæg dig for livet", som blandt andet har til formål at gøre de klassiske idrætter til fleksible motionstilbud.

For de ældre er det for eksempel vigtigt med socialt samvær koblet på idrætten. Og det er vigtigt at få de ældre til at dyrke idræt - både for sundheden og livskvaliteten, mener Søren Brixen:

- Ensomheden findes også i den ældre generation, så det er godt, at de kommer i foreningerne. Fællesskabet er vigtigt for alle aldre, siger han.

Kvinderne slår også ny rekord

Det er dog ikke kun den ældre generation, der er hoppet i idrætstøjet. Sidste år havde DGI og DIF det højeste antal kvindelige medlemmer i organisationernes historie, men den rekord er slået igen. I 2018 kom der flere kvinder til foreningerne med en samlet stigning på 11.931.

- Vores undersøgelser viser, at kvinderne rigtig gerne vil lave motion, men de har svært ved at afse tid til det. Derfor har vi arbejdet meget på at lave fleksible tilbud. Så foreningerne er blevet bedre til at udbyde hold skræddersyet til kvinder med flere valgmuligheder og fleksibilitet i forhold til tid og sted, siger adm. direktør i DGI Søren Brixen.

Det stopper ikke her

Søren Brixen glæder sig over de flotte tal, men de får ikke DGI til at ligge på den lade side.

- Vi skal fortsætte det gode arbejde. Vi skal have de nye tiltag implementeret i endnu flere foreninger og have lavet flere kampagner, som fortæller om de gode tilbud, siger han.