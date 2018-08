De ærgrer sig på Carlsberg: Kun en har valgt ny uddannelse

Carlsberg har svært ved at skaffe arbejdskraft til den højautomatiske ølproduktion - og kunne derfor godt bruge nogle af de kommende automationsteknikere.

Der er kun en, der har meldt sig til uddannelsen som automationsteknolog, som er kommet til Fredericia.

Automationsteknolog er en ny uddannelse, der er specielt rettet mod robotter i produktionen. Men den har ikke solgt godt til de unge - ikke i Fredericia i hvert fald.

Og det er man ærgerlig over hos Carlsberg, som har adresse i byen. Her ser man nemlig særdeles positivt på den nye uddannelse, fordi man har svært ved at finde lige præcis den type medarbejdere.

- Det er i forvejen svært at trække arbejdskraft til Trekantsområdet. Vi tænkte, at hvis de unge nu tog uddannelsen her, så er der også en større chance for, at de bliver her, siger anlægschef Peter Rasmussen til TV SYD.

- Vi har nok været for dårlige til at informere om mulighederne.

Lone Hartmann er procesoperatør på Carlsberg. Hendes uddannelse er en ældre uddannelse, og hun varetager de funtioner, som automationsteknikerne skal lave.

- Det er nok fordi, at det er så nyt, at der ikke er flere, der har meldt sig. Alt tager sin tid, siger hun.

Anlægschefen vil ikke udstede en generel jobgaranti. En ansættelse handler også om personlighed og bløde værdier, understreger han.

- Men vi får helt sikkert brug for folk med den uddannelse. Mange af vores folk har været her i mange af de 40 år, fabrikken har produceret øl. Og hvis vi ikke kan skaffe kvalificerede folk, vil vi blive tvunget til at bruge folk med utilstrækkelige kvalifikationer, siger Peter Rasmussen.