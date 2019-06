De cykler sig til arbejde og uddannelse

Mandag morgen tidligt blev 18 unge sendt ud på deres livs cykeltur af borgmester Thomas Andresen. En 1500 kilometer lang cykeltur skal gøre dem klar til uddannelse og job.

Mandag morgen klokken 8 flokkedes 18 cyklister med pårørende foran Aabenraa Rådhus. De unge cyklister skulle sendes ud på en 1500 kilometer lang cykeltur mod Alpe d’Huez i Frankrig.

Fælles for de unge har været, at de har haft svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller komme i gang med en uddannelse, og derfor er de blevet tilknyttet Aabenraa Kommunes beskæftigelsesprojekt Unge på Toppen. TV SYD var med til de sidste forberedelser til cykelturen søndag.

- Mit livs største udfordring

Mike Hakala er en af dem, der i morges er draget mod Frankrig.

- Det bliver hårdt, men det bliver mit livs største udfordring, fortæller han.

Det siger ikke så lidt. For Mike Hakala har levet et hårdt liv med hash og andre stoffer.

Men for fire måneder siden startede han på projektet 'Unge på Toppen'. Det blev trods lidt indre modstand vendepunktet i hans liv.

- Jeg havde lige røget en ordentlig joint og var ikke helt motiveret for at være med, fortæller Mike Hakala.

Men motion og praktik har virket for den tidligere stofmisbruger. To dage om ugen har han motioneret med de andre på holdet, resten af tiden har han været i praktik hos Frøslev Træ.

- Selvom det har været dejligt at have noget at stå op til, så har det været hårdt og nogle lange timer ind i mellem, siger Mike Hakala.

Den næste udfordring, der skal overkommes, er Alpe d'Huez.

- Det bliver hårdt, men jeg tænker, at det er noget, jeg bare gør, siger Mike Hakala.

Drømmer om en læreplads

Drømmen er at få en læreplads hos Frøslev Træ. Men lige meget hvad, så har deltagelse i 'Unge på Toppen' haft stor betydning for Mike Hakalas liv

- For det første er jeg stoffri, og nu kan jeg komme videre med mit liv.