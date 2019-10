Stutteriejer om militærøvelse: De er ikke velkommen her

En stor militærøvelse har sat sine spor i et naturområde ved Varde. Noget der forarger en lokal stutteriejer.

En øvelse med militære køretøjer har sat sine spor i Blåbjerg Plantage. Dybe rander på stierne giver udfordringer.

Det mener stutteriejeren Frands Kristensen, hvis arealer grænser op til øvelsesområdet. Når stierne ikke bruges til militære formål, bliver de brugt af turister, der rider på Frands Kristensens heste i naturområdet.

-Vi kan ikke bruge det, siger Frands Kristensen om stierne.

Forsvaret lægger grus

Randene på stierne bliver dog dækket. Hæren har betalt et civilt firma til at komme og dække sporene med grus.

- Vi har bestilt 700 kubikmeter grus for at reetablere vejene, så vi kan få skoven til at se pæn ud, siger Kim Fonseca, der er kaptajn i Hæren.

Initiativet med grus er dog ikke noget, der giver Frands Kristensen trøst.

- Forsvaret siger, at det bare skal have noget stabilgrus. Det skal det sgu ikke. Det ser da forfærdeligt ud, og der har aldrig været stabilgrus ved sådan nogle veje her, siger Frands Kristensen.

De militære øvelser har sat sine spor. Foto: Jacob Schjødt-Pedersen

Frands Kristensen så helst, at Forsvaret slet ikke var ved Blaabjerg Plantage.

- Det duer ikke. Vi kan ikke være sammen. De er ikke velkommen her, siger Frands Kristensen.

Den militære øvelse går under navnet Brave Lion. Ved øvelsen deltager 2000 soldater fra både Danmark, Storbritannien og Litauen.

Soldaterne træner blandt andet forsvar og angreb i forskellige terræn. De træner også i at bekæmpe landsætning af fjendtlige tropper fra luften og søsiden.