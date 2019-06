Overblik efter valget: De er selv gået – og de blev stemt ud

Mere end en tredjedel af de sydjyske mandater fra folketingsvalget i 2015 er ikke at finde blandt de nye folkevalgte.

Der er en række nye ansigter blandt de nyvalgte, sydjyske folketingsmedlemmer. Men for at nye kan komme ind, er der også nogen, der skal ud. Ved valget i 2015 kom der tyve sydjyske folketingstingskandidater og fem kandidater fra Horsens- og Hedensted-kredsene ind i Folketinget.

Men undervejs i perioden er nogle gået, andre har besluttet sig for ikke at genopstille, og her dagen efter valget kan man konstatere, at atter nogle ikke har fået stemmer nok. I alt er mere end hver tredje fra dengang ikke længere en del af Christiansborg. Få overblikket her:

Dansk Folkeparti:

Susanne Eilersen:

Susanne Eilersen fra Dansk Folkeparti var på genvalg ved valget i år, men da partiet gik fra seks til tre mandater i Sydjyllands Storkreds, var byrådsmedlemmet fra Fredericia en af de DF’ere, der trak det korteste strå. Hun var 153 stemmer fra at blive genvalgt.

Jan Rytkjær Callesen:

Heller ikke Jan Rytkjær Callesen fik skrabet nok stemmer sammen til at blive genvalgt til Folketinget. DF’eren fra Nordborg var mere end 1000 stemmer fra genvalg.

Peter Kofod:

Endnu en DF’er, der har sagt farvel til Folketinget. Men modsat de to andre har Peter Kofod selv fravalgt arbejdet i Folketinget. Han var nemlig spidskandidat for partiet til europaparlamentsvalget, og da han fik mere end 119.000 stemmer, kan han se frem til at blive fast mand i Bruxelles og Strasbourg.

Tilde Bork:

Efter seneste folketingsvalg den 15. juni 2015 var Tilde Bork (DF) det yngste medlem med sine 21 år. Hun fik 3198 personlige stemmer i Østjyllands storkreds. Tilde Bork blev kort før valget i 2015 uddannet finansøkonom fra Erhvervsakademi MidtVest, og den uddannelse vil hun nu gerne ud og bruge. Derfor har hun valgt ikke at genopstille til valget.

Socialdemokratiet:

Bjarne Corydon:

Han var finansminister under Helle Thorning-Schmidt-regeringen fra 2011 til 2015, og ved seneste valg, hvor han var opstillet i Esbjerg, fik han mere end 11.000 stemmer. Omkring et halvt år efter valget meddelte han dog, at han ville forlade dansk politik. Han blev ny global direktør for The McKinsey Center for Government, og nu er han adm. direktør og chefredaktør på dagbladet Børsen.

Karen Klint

Det tidligere medlem af både Børkop og Vejle Byråd har valgt at sige tak for denne gang til Folketinget. Hun blev valgt ind for Socialdemokratiet fra Vejle Amtsråd i 1998 og har siden da haft sin gang på Christiansborg. Men nu – efter mere end tyve år – har Karen Klint valgt ikke at genopstille til valget.

Venstre:

Carl Holst

Den 45-årige tidligere forsvarsminister fra Rødding har valgt ikke at genopstille ved valget. Det var efter valget i 2015, at Carl Holst blev forsvarsminister. Carl Holst nåede at være forsvarsminister i 93 dage, før han selv trak sig fra posten. Dengang forklarede Carl Holst selv, at det var "sager fra min tid som formand for Region Syddanmark", der gjorde udslaget. Carl Holst sagde, at sagerne var kommet til "at skygge for mine muligheder for at gøre en forskel som forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde."

Liberal Alliance:

Mette Bock

Liberal Alliance-formanden Anders Samuelsens søster, Mette Bock, fik ved seneste valg 11.588 personlige stemmer. I VLAK-regeringen i seneste valgperiode var Mette Bock kultur- og kirkeminister, og ved europaparlamentsvalget for fjorten dage siden var hun Liberal Alliances spidskandidat. Men Liberal Alliance formåede ikke at samle stemmer nok til at komme i EU-Parlamentet ved valget, og herefter fortalte Mette Bock, at hun sagde farvel til politik.

Alternativet:

Josephine Fock

Alternativet fik i Horsens-kredsen valgt Josephine Fock ind i Folketinget ved valget i 2015. Alternativets finansordfører og medstifter, Josephine Fock, meddelte dog i september 2018, at hun ville forlade Folketinget til fordel for en stilling som direktør for integration i Dansk Flygtningehjælp. Derfor genopstillede hun ikke til dette valg.