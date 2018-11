De faldne sønderjyder blev mindet

I Sønderborg blev de faldne soldater i Første Verdenskrig mindet ved en højtidelighed med musik fra Sønderborg Pipes and Drums og kransenedlæggelse.

Sækkepiber og slag på tromme dannede en flot ramme om mindearrangementet i Sønderborg, da de faldne soldater fra Første Verdenskrig blev mindet ved mindesmærket på Kirketorvet ved Sct. Marie Kirke.

De faldne soldater fra Første Verdenskrig blev mindet i Sønderborg. Foto: Thomas Hoffmann-Møller, TV SYD

- Dagen i dag har en stor betydning ikke bare for mig, men for den sønderjyske befolkning. Det kan vi se med de mange mennesker, der møder op i dag, siger oberstløjtnant og chef for Hjemmeværnet i Syd- og Sønderjylland Claus Klaris.

Læs også Her kan du markere afslutningen på Første Verdenskrig

Udfordringer med veteranerne

Efter trompetist Poul Erik Sørensen blæste signalet ”Hold Inde” ved mindesmærket holdt oberstløjtnant Claus Klaris mindetalen.

De faldne soldater fra Første Verdenskrig blev mindet i Sønderborg. Foto: Thomas Hoffmann-Møller, TV SYD

- I talen vil jeg reflektere over Første Verdenskrig, men også trække det frem til i dag. Her vil jeg fokusere på det veteranarbejde, som vi har i dag, hvor udfordringerne ikke er de samme, men kan være noget tilsvarende, siger oberstløjtnant og chef for Hjemmeværnet i Syd- og Sønderjylland Claus Klaris.

Læs også Manfred sprang over hegnet til militærbase - nu står han for museum på stedet

Efter talen blev der lagt to kranse – en fra hæren og en fra Sønderborg Kommune. Kransen fra hæren blev lagt af oberstløjtnant Claus Klaris. Kransen fra kommunen blev lagt af borgmester Erik Lauritzen.