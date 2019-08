De fester med kartofler

2019 er kartoflens år. Derfor får kartoflen nu sin helt egen festival i Hovborg.

Moste kartofler. Stegte kartofler. Kogte kartofler. Der er mange forskellige måder, kartoflen kan tilberedes på. Ingrediensen på spisebordet har stor betydning for Hovborg. Derfor har kartoflen nu fået sin egen festival.

På Hovborg Kro fejrer de også kartoffelfestivalen. I de kommende dage vil køkkenchefen på kroen Henrik Stoustrup sætte fokus på kartoflen, som er at finde i næsten alle kroens hovedretter. Henrik Stoustrup synes nemlig, at kartoflen kan bruges til meget forskelligt.

- Den kan bruges til forretter, hovedretter og desserter, og den er noget, alle kan lide, siger Henrik Stoustrup, der mener, at kartoflen er uundværlig overfor gæsterne.

Fra Tyskland til Hovborg

Helt tilbage i 1706 udvandrede en gruppe tyskere til den jyske hede. Det var dem, der bragte kartoflen til Hovborg, og siden er den runde rodfrugt blevet dyrket på markerne omkring byen.

Benny Jensen er agronom hos BJ-Agro og rådgiver kartoffelavlere. Han er med til at afprøve 100 forskellige kartoffelsorter om året. Mange af kartoflerne bliver i dag brugt til produktion af stivelse, men selvom stivelse normalt ikke er forbundet med at være sundt, kan kartofler stadig godt være gode for kroppen.

- Kartoflen er nærende, og klart sundere end ris og pasta. Den indeholder en høj andel af de vitaminer og mineraler, vi har brug for, siger Benny Jensen.

Kartoffelfestivalen i Hovborg finder sted fra i dag og frem til d. 17. august.