De filippinske chauffører betalte for falske løfter

Mandag aften holdte fagforeningen 3F møde med de filippinske chauffører. Overraskende beretninger kom på bordet.

Det var 3F, der afslørede sagen om de filippinske chauffører i Padborg i sidste uge, men nogle af historierne, chaufførerne kunne fortælle til mødet mandag aften, overraskede alligevel.

- Historierne i virkeligheden er endnu værre. De betaler faktisk for at få et bureau til at skaffe dem arbejde. Og når de så kommer til Polen, som de her folk er kommet ind igennem, så er det nærmest sådan en børs, hvor man byder ind på dem, siger formand for 3F Transport, Jan Villadsen, under mødet til TV SYD.

3F ønskede til aftenens møde at få at vide, om de filippinske chauffører var kommet til Danmark under falske forudsætninger.

Chaufførerne kunne i hvert fald fortælle, at de var blevet lovet ting, der nødvendigvis ikke kunne holdes:

- De ved ikke engang, om de har et arbejde, når de kommer, de er bare blevet det lovet. Og så er de oveni købet blevet lovet, at de får meget mere, end de siger, når de først kommer hertil, fortæller Jan Villadsen.

De chauffører, der deltog i mødet, arbejdede alle for Kurt Beier Transport A/S.