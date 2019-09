Så kom saksen på arbejde: De første klip for håndholdt telefon er uddelt

De første bilister i Syd- og Sønderjylland har allerede fået et klip for at bruge håndholdt telefon under kørsel.

Nu er der ekstra god grund til at holde begge hænder på rattet. Fra tirsdag blev reglerne om brug af håndholdt telefon under kørsel nemlig skærpet. Nu koster det ikke alene en bøde på 1.500 kroner og 500 kroner til Offerfonden, men også et klip i kørekortet. I Syd- og Sønderjyllands område er de første klip allerede uddelt. Inden klokken ni tirsdag havde Syd- og Sønderjyllands Politi givet tre mobilsnakkere en bøde og et klip i kørekortet, og hos Sydøstjyllands Politi fortæller Jesper Engelund, der er vicepolitiinspektør i Færdselscentret, at de også har uddelt klip til flere bilister. De to politikredse kan onsdag morgen ikke oplyse, hvor mange klip der helt præcist er udskrevet. Det nye forbud omfatter også tablets, GPS’er, computere og walkie-talkier, skriver TV 2. Hvis man vil bruge udstyret korrekt, mens man kører, så kræver det, at udstyret sidder fast i en holder i køretøjet, eller at man bruger det ved enten stemmestyring eller headsat, så man undgår fysisk berøring af displayet. Inden kl. 0900 var det 3 mobilsnakkere som vil mærke den nye skærpede sanktion med både bøde og klip i kørekortet samt yderligere 500 kr til Offerfonden.#fafd #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) September 10, 2019