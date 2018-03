De frivillige brandmænd skaber sammenhold i landsbyen

I Moltrup ved Haderslev holder man sammen blandt andet i det frivillige brandværn, som både slukker brande og arrangerer fællesspisning.

I over 100 år har der været frivillige brandværn i Sønderjylland. De mange frivillige brandmænd rykker ud og slukker brande dér, hvor de bor. Men de er ikke kun røgdykkere og brandslukkere. De spiller også en central rolle i det liv, der foregår i de små samfund.

Det gælder blandt andet brandværnet i Moltrup ved Haderslev, hvor de 28 brandmænd udover at slukke brande er med til at arrangere fester, sankthansbål, løbetræning - og fællesspisning to gange årligt.

Vi er nødt til at værne om vores lille samfund herud. For gør vi ikke det, så dør vi. Søren Christensen, brandkaptajn hos Moltrup Frivillige Brandværn

- Vi er nødt til at værne om vores lille samfund herud. For gør vi ikke det, så dør vi, siger Søren Christensen, brandkaptajn hos Moltrup Frivillige Brandværn, til TV SYD.

Siden 1934 er Moltrup Frivillige Brandværn rykket ud til brande og færdselsuheld i nærområdet.

Fredag aften handlede det dog om fællesskabet i den lille sønderjyske by. Her var over 80 lokale borgere samlet til fællesspisning i forsamlingshuset - arrangeret af brandværnet.

Når de 28 brandmænd i Moltrup rykker ud, er de dybt afhængige af et stærkt fællesskab.

- Vi kommer jo ud i nogle situationer, hvor man er nødt til at stole på sin makker. Hvis man nu selv kommer galt afsted, så er det jo ens makker, der skal redde én ud. Så man er aldrig stærkere end det svageste led, fortæller Søren Christensen.

- Vores små samfund er jo bygget op af, at vi hjælper hinanden. Og at vi passer på hinanden. Og at vi kommer hinanden ved, tilføjer han.

I Moltrup mangler de lige nu et par nye frivillige brandmænd til korpset.

Hurtigt fat i tilflyttere

Der er ca. 1.200 frivillige brandmænd i Sønderjylland fordelt på 49 stationer. De er organiseret i Sønderjysk Frivillige Brandværn, hvor der gøres en stor indsats for at rekruttere og fastholde de friville brandmænd.

- Når man opdager, at der er kommet en frisk ung mand til byen, tager man kontakt til vedkommende. Jo hurtigere man får fat i ham, jo bedre er chancen også for at gøre ham til frivillig brandmænd, inden han bliver frivillig i alt muligt andet. Det gør desuden hans integration nemmere, fordi han får adgang til lokale håndværkere og andre nyttige kontakter, fortæller Henrik Sohl, formand for Sønderjysk Frivillige Brandværn og iøvrigt selv frivillig brandmand i Broager, til TV SYD.

Læs også Vind 150.000 kr til dit fællesskab

Læs også Sådan tilmelder du din forening