Elever vinder filmpris: De kører den ind med dialekt og humor

Fire 1.G elever fra Det Blå Gymnasium i Sønderborg har vundet EU-Oplysningens filmkonkurrence.

Med sønderjysk dialekt slynger Mikkel Thiim Wrang om sig med ord som kanelsnegle, Antarktis og copyright i en video, der fortæller om EU, og hvad EU bestemmer.

Det handler om en video, der har et særligt budskab: Stem til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj.

Vi satsede rigtig meget på at lave en video med humor. Unge mennesker skal kunne relatere til vores video. Mikkel Thiim Wrang, Sønderborg

Filmen er lavet af fire 1.G elever fra Det Blå Gymnasium i Sønderborg. Ud af cirka 100 bud har deres video vundet EU-Oplysningens filmkonkurrence, der skal få unge til at sætte deres kryds ved EP-valget 2019.

- Vi satsede rigtig meget på at lave en video med humor. Unge mennesker skal kunne relatere til vores video, og derfor syntes vi, at humor var rigtig vigtigt, siger Mikkel Thiim Wrang.

VALGDELTAGELSE Ved Europa-Parlamentsvalget i 2014 stemte 39,4 procent af de 19-21 årige. Danskernes samlede valgdeltagelse var på 56,3 procent. Kilde: duf.dk

Humor sikrer sejren

Han er 16 år gammel, og derfor kan han ikke selv stemme ved valget den 26. maj.

- Jeg forbereder mig på at blive 18 år, og jeg synes, det er vigtigt at gøre unge mere oplyste om EP-valget, siger Mikkel Thiim Wrang.

Samme holdning har Folketingets Formand Pia Kjærsgaard (DF), der faktisk havde den sidste og afgørende stemme for, hvilken video der skulle vinde. En jury på fem personer valgte de tre bedste videoer, og herefter var det op til Pia Kjærsgaard at beslutte, hvilken video der skulle gå med titlen.

- Jeg syntes, den havde humor, og det, tror jeg, er en rigtig god ting, når man skal have fat i de unge mennesker. Så synes jeg også, den er rigtig fin med dialekt. Dem skal vi holde fast i, siger Pia Kjærsgaard.

Folketingets formand Pia Kjærsgaard (DF) overrækker EU-oplysningens pris til fire 1.G elever fra Det Blå Gymnasium i Sønderborg. Foto: TV 2-regionernes Christiansborgredaktion

En video, der gør en forskel

Hun opfordrer unge mennesker og alle andre aldersgrupper til at gå i stemmeboksen søndag den 26. maj, og hun tror, at den her video vil gøre en forskel.

Den her video vil være med til, at flere unge vil gå ned og stemme. Pia Kjærsgaard, Folketingets formand, Dansk Folkeparti

- Den her video vil være med til, at flere unge vil gå ned og stemme. Vi har generelt arbejdet rigtig meget for at få flere unge til at stemme, og jeg tør godt at sige nu, at en større procentdel vil stemme ved det her valg end sidste gang, siger Folketingets formand.

Mikkel Thiim Wrang er ikke helt så skråsikker som Pia Kjærsgaard, men han deler håbet med hende.

- Det er svært at sige på nuværende tidspunkt, om vores video vil gøre en forskel, men det håber jeg da, siger han.