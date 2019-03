De krydser fingre i storkenes by

Ribe blev sidste år igen fravalgt af storken, men de storkeglade ripensere håber på stork i år. Fem reder er i hvert fald gjort klar til indflytning.

- Sidste år var der en enlig stork, der viste interesse for reden, og vi krydser fingre for, at der kommer nogen igen og måske bosætter sig, siger Hans Skov, storkeekspert.

Ribe var tidligere kendt som storkenes by. I 1930'erne var der op til 34 avlende storkepar i byen, men langsomt gik det tilbage til 2005, hvor det var slut med storke i Ribe. De senere år har der været storke i Smedager, som det eneste sted i Sydjylland. Men Ribe vil også være med.

- Der er noget ved den store fugl og det, at den bor tæt på mennesker. Det er en slags uofficiel nationalfugl, der har en helt særlig plads i danskernes hjerte, siger storkeeksperten.( Den rigtige er svanen, red.)

Forberedelserne går blandt andet ud på at fjerne græs i reden. Efter en mild vinter, og hvis storkene kommer sent, kan der stå en halv meter græs i rederne. Der skal flettes nye grene på, for allikerne er slemme til at stjæle fra storkerederne, når storkene er på vintertur sydpå. Og så bliver der lagt friskt halm i rederne.

Det er ikke usandsyligt, mener storkeeksperten, at storkene kommer til Ribe. Der er store lavtliggende enge omkring Ribe, og afstand er ingen hindring. En stork flyver gerne otte kilometer for at finde føde.