Fantastiske Fællesskaber: De nominerede er spændte inden aftenens pris-uddeling

Torsdag aften finder vi det mest fantastiske fællesskab, og forventningerne hos de nominerede er høje.

10 nominerede fællesskaber dyster torsdag aften på om at blive Syd- og Sønderjyllands mest fantastiske fællesskab, og forventningerne er høje forud for showet, der foregår på Askov Højskole.

- Vi er mega spændte. Vi har glædet os, lige siden vi fik at vide, at vi blev nomineret, siger bestyrelsesformand i gospelkoret Sound of Joy, Pernille Aarup til TV SYD.

Også stifteren af kørestolsforeningen KGGO, Svend Schütt, glæder sig.

- På en skala fra 1-10, så er vi på 25. Jeg kan slet ikke beskrive, hvad det vil betyde at gå videre til landsfinalen, siger han til TV SYD.

Vinderen af torsdagens kåring får udover 50.000 kroner, også adgangsbillet til landsfinalen den 3. november, hvor der er mulighed for at vinde 100.000 kroner.