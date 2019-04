De nye kartofler er på vej

Om ti dage afgøres Danmarksmesterskaberne i dyrkning af frilandskartofler, og så er sæsonen for alvor skudt igang.

Iver Daabeck har dyrket kartofler i Bovrup i mange år, men i år er første gang han deltager i DM i dyrkning af frilandskartofler, og datteren Charlotte Daabeck står for det praktiske i forhold til konkurrencen.

- Jeg håber, vi får lidt sjov ud af det og lærer af det, siger Iver Daabeck.

Nattefrosten de seneste dage har givet deltagerne store problemer. Tom Rosenkvist, dommer ved DM i dyrkning af frilandskartofler

Det er ikke helt bøvlefrit at deltage i sådan en konkurrence. Der er rigtig mange ting, der skal falde på plads, før man står med en vinderkartoffel.

- Nattefrosten de seneste dage har givet deltagerne store problemer, og planterne ser alt andet end godt ud lige nu. Det spændende bliver, hvordan selve kartoflen har det, siger Tom Rosenkvist, der er kartoffelavler i over Jerstal og skal være dommer ved DM.

Vinderkartoflerne bliver sendt til hoffet

Konkurrencen om at blive Danmarks bedste til at dyrke frilandskartofler blev formelt sat i gang med plantning af kartofler på årsmødet på Egeskov slot den 23. januar.

Sådan ser de nye kartofler ud i dag - ti dage før konkurrencen. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Konkurrencen afgøres i år mandag den 29. april klokken 12.30 på Hotel Hesselet i Nyborg – med opgravning af kartofler om formiddagen hos deltagerne under behørig kontrol af repræsentanter for Danmarks Kartoffel Råd. Der er kontante præmier, og vinderen får desuden den ære at blive leverandør til hoffet.

Men allerede i morgen, påskelørdag, kan du få nye kartofler på påskebordet. Iver Daabeck har dyrket kartofler i væksthuse og de sælges altså fra i morgen til 40,- kroner per 250 gram.