Jublende hotelmodstander: De røde bøffer er købt til aftensmaden

En stor gruppe lokale borgere i Blåvand jubler over, at et nyt hotelprojekt nu måske bliver skrinlagt.

- Jeg må indrømme, at jeg faktisk græd lidt i morges, da jeg hørte om afgørelsen. Sådan lyder det fra Marianne Nygaard Holm, der gennem flere år har kæmpet imod det nye hotelprojekt på Hafina-grunden i Blåvand. Planklagenævnets afgørelse torsdag betyder, at Varde Kommune skal starte helt forfra, hvis de vil forsøge at gennemføre projektet. Og det tvivler Marianne Nygaard Holm på, at de vil. - Afgørelsen betyder jo, at de skal lave en ny lokalplan. Den koster rigtig mange penge, lyder det fra hotelmodstanderen. Lokale protester Knap 3000 borgere har underskrevet en protest mod byggeriet. Ifølge Marianne Nygaard Holm er det både lokale og turister, der er modstandere af byggeriet. Den foreløbige sejr skal torsdag fejres med røde bøffer. - Dem har jeg lige købt hos den lokale slagter. Og det blev en lang tur, for der var mange, der stoppede for at sige tillykke, fortæller hun til TV SYD.