Efter ministeriets svar: De skal ikke bestemme over mit hjem

Børne- og undervisningsministeriet er kommet med et skriftligt svar til Kolding Kommune, efter kommunen har henvendt sig for at få svar på, om ordet ’dagplejer’ må hænge fremme hos private pasningsordninger i kommunen. Og ministeriets svar både forarger og overrasker privat børnepasser.

TV SYD forsøgte flere gange torsdag at få en kommentar fra børne- og undervisningsministeriet for at få klarhed over, om en kommune kunne blande sig i, hvad de private pasningsordninger havde hængende i deres hjem.

Men ministeriet ønskede ikke at udtale sig.

Torsdag aften er der midlertidigt kommet et svar fra ministeriet til Kolding Kommune. Svaret er blevet videresendt til private pasningsordninger i Kolding Kommune.

Svaret kommer efter en sag, hvor Kolding Kommune sendte et brev til de private pasningsordninger i kommunen. I brevet fik de private børnepassere besked på, at de skulle overstrege ordet ’dagplejer’ på en bestemt plakat. På grund af en lovændring må de private pasningsordninger ikke længere kaldes dagplejere, så de skulle fjerne ordet. Det skabte røre, og sagen skulle undersøges.

Af det seneste svar fra ministeriet fremgår det, at det ikke generelt kan konkluderes, om f.eks. en plakat med ordet ’dagplejer’ må hænge i en privat pasningsordning. Det er sidste ende en vurdering fra kommunen i det konkrete tilfælde.

Jeg synes, at den største problematik er, at ministeriet lægger op til, at mit hjem er offentligt rum. Thilde Kjærgaard Lange

I svaret fra ministeriet står også, at offentlige sammenhænge fx også kan omfatte lokalerne i det hjem, hvor den private pasning foregår.

Thilde Kjærgaard Lange er en af de private børnepassere i Kolding Kommune, og hun var med til at starte debatten på Facebook. Hun er vred efter at have set svaret fra ministeriet.

Thilde Kjærgaard Lange her er en af de private pasningsordninger, som ikke længere må kalde sig dagplejer, hvis det står til Kolding Kommune. Foto: Thor Hedegaard, TV SYD

- Jeg synes, at den største problematik er, at ministeriet lægger op til, at mit hjem er offentligt rum. Det er et problem, synes jeg. Det står ingen steder i loven. Og så er det jo også problematisk, at de melder en ting ud i december, og nu melder de noget helt andet ud i dag. Det er, som om de melder ud til fordel for den, der spørger, siger Thilde Kjærgaard Lange.

Ny melding

Tilbage i december 2018 skrev ministeriet ellers til de private pasningsordninger, at det var deres vurdering, at der ikke kan stilles krav om, at der ikke må være bøger, kort eller lignende i private pasningsordninger, hvor ordet ’dagplejer’ bliver brugt.

Nu føler Thilde Kjærgaard Lange, at beskeden er en helt anden. Og det forstår hun ikke.

Det rager ikke dem, hvad der står i mit hjem. Thilde Kjærgaard Lange

- Det er ikke fair for nogen af os. Det er ikke fair for kommunen eller os pasningsordninger. Hvis kommunen får en ting at vide, og vi får en anden ting at vide, så er der ingen, der ved, hvad der er rigtigt. Hvis vi ikke kan få at vide fra ministeriet, hvad der er rigtig og forkert, hvem skal vi så spørge, spørger Thilde Kjærgaard Lange.

- De mener, at vi reklamerer inde i vores hjem. Men det gør vi jo ikke i vores eget, private hjem. Her bor jo også andre mennesker.

Vil ikke fjerne ’dagplejer’

Nu er det op til kommunen at vurdere i det enkelte tilfælde, hvorvidt de private pasningsordninger må have ting stående i deres hjem, hvor dagplejer-ordet indgår. Borgmester i Kolding Kommune Jørn Pedersen har tidligere udtalt, at han ikke mener, at det noget, man skal ofre mange ressourcer på.

Men regler er regler, siger politikerne i kommunen.

På trods af ministeriets svar, så nægter Thilde Kjærgaard Lange at fjerne de genstande hun har sit i hjem, hvor der står ’dagpleje’ eller ’dagplejer’.

- Jeg har tænkt mig at fortsætte fokus på det her. Og jeg har ikke tænkt mig at fjerne noget som helst fra mit hjem, hvor der står ’dagplejer’ på. Det rager ikke dem, hvad der står i mit hjem, siger Thilde Kjærgaard Lange.