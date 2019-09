Teater for børn og unge: - De skal opleve verden på en ny måde

I weekenden er fortove, pladser og spillesteder forvandlet til én stor teaterscene, når Horsens for 34. gang afholder teaterfestival for børn og unge.

Omkring 6000 børn, unge og forældre er i weekenden inviteret til en af Danmarks største teaterfestivaler for børn og unge i Horsens.

I over 30 år har Horsens Kommune arrangeret festivalen, der har et klart formål. At få scenekunsten ud til dem, der ikke har oplevet den før.

- Vi synes, at teater på mange måder er en kunstart, der ikke er folkelig, så her kan vi få folk, der aldrig har oplevet scenekunst, til at se det og måske får lyst til mere og bevæge sig ind i teaterrummet, siger festivalleder Maria Suh til TV SYD.

Scenekunst åbner for nye måder at se verden på. Maria Suh, festivalleder, Horsens Teaterfestival

Fra fredag til og med søndag bliver der spillet 35 forskellige forestillinger rundt om i byen med alt fra dukketeater til danseforestillinger hentet ind fra hele landet. Samtidig er festivalen også et mødested for teaterbranchen.

For festivallederen handler det blandt andet om at få børn til at opleve verden.

- Scenekunst åbner for nye måder at se verden på. Og måske hjælper det nogen til at tage beslutninger eller skabe nye fællesskaber, siger Maria Suh.