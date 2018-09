Bus med et budskab: Husk kondomet!

Unge vil gerne bruge kondom, men kun halvdelen gør det. Det forsøger de at ændre med en ny kampagne i Fredericia.

En helt ny undersøgelse foretaget for Sundhedsstyrelsen viser, at 64 procent af unge siger, de gerne vil bruge kondom, men 44 procent brugte ikke kondom sidste gang, de var sammen med en ny partner.

Derfor er en bus fyldt med kondomer og oplysende pjecer fredag på vej rundt til uddannelsessteder i Fredericia.

Mange unge undervurderer nemlig deres egen risiko for at blive smittet med en sexsygdom. Tre ud af fire unge vurderer, at deres risiko for at få en sexsygdom er enten lille, meget lille eller ikke-eksisterende. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen.

Dette står i skærende kontrast til, at hver fjerde ung får en sexsygdom, inden de fylder 25 år, samt at klamydiaforekomsten stadig er historisk høj.

Derfor sætter Fredericia Kommune - og mange andre kommuner - fokus på unge og sex indtil den 23. september med Sundhedsstyrelsens Kun med Kondom-kampagne.

Det sker i Fredericia bl.a. ved, at en kondombus kører rundt til en lang række forskellige uddannelsesinstitutioner i byen. Hvert sted bussen gør holdt vil de sætte flotte plakater op på bussen, uddele postkort, klistermærker og selvfølgelig kondomer og laver kondom-quiz med dem, der er interesserede.