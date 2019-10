864 lokale samler penge ind til kræftramte børn: - De små byer kan noget helt særligt

Tilbage i sommer fik toårig Marie Rosengren Andersen fra Starup konstateret kræft. Søndag stemplede lokalsamfundet sammen for at samle penge ind til kræftramte børn.

I dag skinner Lykke Rosengren Andersens øjne af ren glæde, og de taknemmelige ord kommer helt af sig selv.

For søndag løb eller gik 864 borgere fra Starup og omegn for at samle penge ind til Børnecancerfonden, og det blev til helt præcist 176.141 kroner.

Arrangementet blev til virkelighed, efter Lykke Rosengren Andersens toårig datter fik konstateret kræft i øjet tilbage i sommer - og det fik datterens faster til at lave gårsdagens indsamlingsløb til fordel for kræftramte børn.

- Det er næsten helt uvirkeligt, at så mange støtter op om os. Det har været helt overvældende, og det havde vi på ingen måde regnet med, siger Gitte Dahl, der er faster til Marie Rosengren Andersen.

De varme følelser mærker man også hos Marie Rosengren Andersens mor.

- Arrangementet fik en enormt trist begivenhed i vores familie til at ændre sig. I går fik vi al den opbakning om os, som vi kunne drømme om, siger moren.

Toårig Marie fra Starup har fået fjernet sit ene øje, og i dag er hun kræftfri. Foto: Hans Lausten

- De små byer kan noget helt særligt

I dag er hendes datter fri af kræften, og moren kan kigge tilbage på et forløb, der har forvandlet sig fra at være et mareridt til en sand livsbekræftelse.

Mange mennesker i Starup har fulgt med i datterens sygdomsforløb, og gårsdagens opbakning viser i Lykke Rosengren Andersens øjne, hvad et lille samfund som Starup kan.

- Der er noget helt unikt herude. Vi har noget, som man ikke finder i større byer. Vi har et sammenhold, og det noget helt særligt, synes jeg, siger hun.

Der er altid hjælp at hente

Èn af dem, der har fulgt med i hendes datters sygdomsforløb, er Bent Heesgaard. Han er selv vokset op i Starup, og han bor stadig i byen.

Han kom ikke selv ud og gå ved arrangementet, men han havde meldt sig til for at støtte op om Marie.

Ligesom Lykke Rosengren Andersen, så mener han, at en by som Starup kan noget helt særligt, som kun de små byer kan.

- Der er altid frivillig hjælp at hente her, og alle kender alle her, og derfor følger mange med i en historie som Maries, siger Bent Heesgaard.

Gitte Dahl er faster til toårig Marie, og det var hende, der tog initiativet til søndagens arrangement. Foto: Hans Lausten