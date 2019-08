Se billederne: De små indtog middelalderfestival

Fredag eftermiddag skydes Horsens Middelalderfestival i gang med et optog igennem byen. Men allerede fredag formiddag tog de mindste en tur tilbage i tiden med middelalderlige oplevelser i børnehøjde.

Traditionen tro begynder Horsens Middelalderfestival med de mindste.

Horsens Kommunes daginstitutioner var fredag formiddag inviteret i Fængslet, hvor de kunne opleve middelalderstemning og tage forskud på weekendens festival.

Læs også Horsens har taget middelalderfestivalen til sig

- Vi har haft en tradition for, at børnene kan komme og opleve lidt af middelalderstemningen her omkring Fængslet, inden der kommer alt for meget tryk på senere på dagen, fortæller Tine Nørgård, der er festival programkoordinator på Horsens Middelalderfestival.

Festivalen besøges hvert år af omkring 60.000 gæster, og i år er der skruet op for flere af tilbuddene. Blandt andet ridderturneringen.

- Vores store ridderturnering er blevet mere iscenesat og fyldt med action og power. Og den tyske gruppe 'Die Löwenritter', som sidst var her i 2015, kommer og leverer et forrygende show, siger Tine Nørgård.