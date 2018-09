Ny robot-uddannelse er populær

Modsat Fredericia så har der i Hedensted været stor interesse for at komme ind på et nyt lokalt uddannelsestilbud som studerende i automations-teknologi.

Den første videregående uddannelse overhovedet i Hedensted Kommune slog mandag dørene op.

14 studerende begyndte nemlig i dag på uddannelsen til automationsteknolog, som har fokus på robot-teknologi og automation.

Det er en 2-årig, kort videregående uddannelse, som udbydes i Hedensted som en uddannelsesstation under Erhvervsakademi Dania i Randers.

Det er en konsekvens af, at regeringen i januar placerede såkaldte uddannelsesstationer i 10 byer landet over som et led i bestræbelserne for at flytte statslige arbejds- og uddannelsespladser ud i landet.

I Fredericia og i Hedensted blev der oprettet afdelinger for uddannelsen til automationsteknolog. En uddannelse, hvor de studerende lærer at lave robotter og automatiske anlæg. Uddannelserne har hidtil alene foregået på erhvervsakademierne i henholdsvis Odense og Randers.

I Fredericia har der dog kun været en meget lille interesse for at søge ind på uddannelsen - nemlig fem. I Hedensted var udgangspunktet 10 elever, men i dag begyndte 14 velkvalificerede unge på uddannelsen.

En af nye elever i Hedensted er Rasmus Stampe Laursen fra Snaptun, der har søgt ind efter opfordring fra sin tidligere arbejdsgiver - og netop i Hedensted på grund af omtalen af det nye lokale uddannelsestilbud.

