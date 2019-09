Vægtermøde i Ribe: De svang morgenstjernerne gennem byen

33 vægtere fra 10 byer - den største tilslutning hidtil - mødtes i weekenden for at dele erfaringer og sammenligne datidens tunge våben: Morgenstjernen.

Vægterne i deres sorte uniformer og med deres tunge våben går gennem Ribe midtby. De er ikke alene. De trækker en lang hale af turister og nysgerrige efter sig.

Forrest går oldermanden i vægterlauget i Ribe, Tonny Andersen.

Det er årets vægtermøde, der markeres på denne måde.

Kjeld Andresen fra Haderslev Kjøbstads Vægterlaug: - Det er inpirerende at mødes med andre vægtere. Foto: Finn Grahndin

Rekordmange morgenstjerner

33 vægtere fra 10 byer samledes i Ribe i weekenden. Det er rekord-tilslutning. Mødet giver anledning til en masse snak om det specielle job.

- Det er da dejligt at mødes med andre vægtere og høre, hvad de gør í deres by. Vi gør det meget forskelligt. I en af byerne går de ind på værtshusene, siger vægter i Ribe gennem ni år, Svend Petersen.

De 33 vægtere gik gennem Ribe by med holdt fire steder. De sidste to for at få lidt i halsen, så sangen kunne fortsætte. Foto: Finn Grahndin

Populær turistattraktion

I dag er vægterne i Ribe og i andre byer en populær turistattraktion. Tallet er lidt usikkert men vægternes optællinger viser, at 25.000 - 30.000 turister om året følger vægterne på deres gratis ture, hvor de fortæller om Ribe i gamle dage.

- Jeg har haft haft op til 220 med på en tur. Ofte har vi 140-160 med på vores tur kl. 20 og 60-80 på turen kl. 22. Vi er - efter domkirken - den attraktion, der har flest turister, siger vægter Svend Petersen.

Vægteren bar den sorte uniform med morgenstjernen. Men der skulle også en god sangstemme til samt en lygte. For der var ikke meget gadebelysning dengang. Foto: Finn Grahndin

Selfies med en vægter

For mange - også danskere - er vægterne eksotiske.

- Det er sjovt at se, hvordan mange turister gerne vil have en selfie med vægterne, siger turistchef Jane Madvig Søndergaard.

Hun tillægger vægterne stor betydning, når det handler om at "sælge" Ribe som turistby.

Anekdoter og historiefortælling

- Vægterne er meget engagerede og knalddygtige til at fortælle om Ribe i gamle dage, som jo bugner af spændende og dramatiske historier, siger hun.

Blandt de 33 vægtere var der også repræsentanter fra lauget i Vejle. Foto: Finn Grahndin

I Ribe er vægterne på arbejde to gange dagligt i sæsonen. Og fortæller både på dansk og engelsk.

Disse byer har vægtere med på mødet: Ribe

Haderslev

Vejle

Lemvig

Løgstør

Maribo

Slangerup

Kerteminde

Faaborg

Ringsted

Farligt våben

Vægterne var dengang i reformationens tid bevæbnet med datidens politistav. Men dengang talte man med tungere "bogstaver". Morgenstjernen var et ægte middelalderligt våben med spydspids og en tung trækugle, besat med jernpigge. Så der var respekt om vægterne.

En type morgenstjerne. De frygtindgydende våben er dog i dag kun et symbol. Foto: Finn Grahndin

Ud over at holde ro og orden skulle vægterne også passe gadebelysningen i byens gader om natten, samt at slå alarm i tilfælde af ildebrand og stormfloder.

Vægtere skulle kunne synge

Desuden skulle vægterne markere hvert timeslag ved at synge et vægtervers. De sang, for at berolige borgerne med at der blev holdt vagt, men også fordi de færreste personer, dengang havde et ur.

Sangen var en vigtig del af bestillingen som vægter, de blev opfattet som en slags professionelle gadesangere.

Tjenesten som vægter var streng, særligt om vinteren, hvor vagten var meget lang, hele 9 timer. Lønnen var lille og måtte ofte suppleres med dagarbejde.