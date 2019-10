De udsattes egen dag skal nedbryde tabuer

Vi møder dem måske i dagligdagen. Nogen er let genkendelige, og vi skæver lidt over til dem. Andre lever stille og skjult som udsat.

Onsdag er Udsattedag.

En dag om og for dem, der har det svært og ofte må leve med vilkår, der er fuld af benspænd. Sociale problemer. Psykiske problemer. Sundhedsproblemer. Misbrugsproblemer. Økonomiske problemer. Ofte i en sydende grim mikstur af ingredienser fra flere af disse kategorier.

- Det bliver en dag, som er de udsattes dag, siger arrangør Kasper Svamp fra SAND, Sydvestjylland (De hjemløses Landsforening).

Skjult problem

Han håber, at dagen kan være med til at bryde nogle fordomme om, hvem de udsatte er.

- Der er mange former og afskygninger. Det ser man blandt andet med de forskellige foreninger og organisationer, der er med på dagen. Ud over de udsatte selv, siger han.

Udsattedagen Bag Udsattedagen står Folkekirkens Hus, Headspace, Recovery Bulls, Hjemløses Venner, Ballast, SIND, SAND og Kirkens Korshær. Ud over taler af blandt andre formanden for Social- og arbejdsmarkedsudvalget Henrik Vallø vil der være forskellige aktiviteter. Gadefodbold, kage og kaffe m.m. Stedet er Torvet i Esbjerg kl. 15.00 – 16.30

Ballast er med. Foreningen rådgiver børn og unge mellem 5 og 25 år fra misbrugsramte familier. I den lokale afdeling for Fanø, Varde og Esbjerg får 260 hjælp.

- Vi vil gerne støtte dagen. Hvis vi samtidig kan få synliggjort os overfor de unge – at de finder ud af, at de kan få hjælp hos os – så er det fint, siger projektkoordinator i Ballast Syd, Trine Stage Frausing.

Hun peger på, at 122.000 unge i Danmark lever i familier med alkohol-, pille- eller stofmisbrug.

- Det er et kæmpetabu og derfor et skjult problem, som påvirker de unge voldsomt, siger hun.

Under radaren

Kirkens Korshærs varmestue i Exnersgade er også med på Udsatte dagen.

- Vi håber med dagen, at de udsatte og deres udfordringer bliver synlige. At vi bliver lidt bedre til at favne de socialt udsatte, siger lederen af varmestuen, Camilla Aae.

I varmestuen kommer der 55-70 hver dag. Nogle bruger den udelukkende som et værested. En snak. En kop kaffe. Et bad. Andre får hjælp af en sygeplejer. Eller hjælp i form af rådgivning – eller hjælp til at finde, hvor den rette rådgivning findes. Eller måske hjælp til at få bugt med gæld. Den fremadrettede hjælp.

- Det er mennesker, der ofte holder sig under radaren, når det gælder opmærksomhed, siger Camilla Aae.