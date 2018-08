De unge flytter fra Hedensted - men bliver boende i Horsens

Hver fjerde ung bliver boende i den kommune, hvor de vokser op. Resten flytter væk. Især unge fra Fanø, Hedensted og Tønder forlader hjemegnen.

De fleste unge - i hele Danmark - flytter væk fra den by, de er vokset op i. I gennemsnit er det kun hver femte ung, der bliver boende i opvækstkommunen.

Her i TV SYDs område er der store forskelle mellem kommunerne på, hvor mange der bliver boende, og hvor mange unge der flytter væk.

Tallene kommer fra en analyse, som Kommunernes Landsforening har lavet. Analysen ser på, hvor mange unge under 34 år, der aldrig har været flyttet væk fra deres opvækstkommune.

Værst ser det ud på Fanø, hvor under fem unge er flyttet tilbage til byen efter at være flyttet væk.

Men ikke kun unge fra kommuner langt fra alfarvej har udlængsel. Også Hedensted har svært ved at holde på sine bysbørn. Her er kun 13,3 procent af de unge blevet boende i byen. Men det er ikke et problem, mener borgmester Kasper Glyngø (Socialdemokratiet). - Det er en realitet. Vi ved det godt, men det er rigtig svært at gøre noget ved det, siger Kasper Glyngø til TV SYD.

Uddannelse får unge til at blive

Kasper Glyngø mener, at der er en bestemt ting, der især gør, at unge flytter fra byen. - Vi har ikke nogen videregående uddannelser. Det eneste vi har, er et gymnasium, fortæller Kasper Glyngø, der til gengæld er stolt af at mange af de unge, der flytter væk fra byen, også flytter tilbage igen.

- Det er også noget, vi gør meget ud af, at de skal huske kommunen. For eksempel så giver vi dem en "på-gensyns-gave", når de flytter væk fra kommunen. Og vi arrangerer busser hjem fra de større busser til jul, for at de unge skal huske os, siger Kasper Glyngø.

I TV SYDs område har også Tønder og Billund svært ved at holde på de unge. Her er henholdsvis 19,4 og 20,3 procent blevet boende i opvækstkommunen.

Men der er store forskelle på kommunernes evne til at holde på de unge. Selv mellem nabokommuner er der store forskelle.

Hvor Hedensted kun kan holde på 13,3 procent af de unge, så skal man kun 10 kilometer nordpå til nabokommunen Horsens, for at finde en kommune, hvor de unge bliver boende. Her bliver hele 36 procent af de unge boende. Det er næsten ligeså mange som i København, hvor 36 en halv procent bliver boende.

Også Fredericia og Kolding er gode til at holde på de unge. Her bliver henholdsvis 33,8 og 29,5 procent boende.