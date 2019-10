De unges frygt for besparelser vendt til glæde

Liv Christensen fra Ungdommens Hus i Fredericia er sammen med de andre brugere af stedet lykkelig for, at kommunen har taget foreslåede besparelser af bordet. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Der var varslet store ændringer for Ungdommens Hus i Fredericia op til budgetforhandlingerne om de kommende års kommunale økonomi. Men fredag aften droppede et bredt flertal i byrådet nedskæringerne, og lettelsens suk er mærkbart hos de unge brugere, der i den forløbne uge har protesteret imod eventuelle besparelser.

- Det var fantastisk at opleve, at man som ung bliver hørt, når man laver en kampagne for huset. Hele ugen har adrenalinen kørt højt for alle os brugere her i huset, men heldigvis kunne vi ånde lettet op i aftes, siger Liv Christensen, bruger af Ungdommens Hus.

Ungdommens Hus i Fredericia er et samlingssted for unge og modne mennesker i alle aldre. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Åbent hus i en fart

I et katalog over mulige besparelser var der lagt op til, at Ungdommens Hus skulle være et tilbud for de 13-18-årige borgere, hvor det i dag tiltrækker brugere helt op til 50 år.

- Vi havde frygtet, at man ikke var velkommen hernede, hvis man ikke var i aldersgruppen 13-18 år. Det ville have betydet, at mange nuværende brugere af huset skulle finde andre steder at være. Vi har været bange for, at der ikke var andre steder i byen at tage hen, hvis man var fyldt 18 år, siger Liv Christensen, bruger af Ungdommens Hus.

Lørdag var der impulsivt inviteret til åbent hus i Ungdommens Hus, hvor alle kunne kigge forbi for at få et indtryk af, hvad der foregår på stedet.

- Jeg tror, vi har haft 50-75 besøgende, og det synes jeg er fint med så kort varsel, fortæller Liv Christensen.

Budgetforliget fra fredag aften sparer ikke på Ungdommens Hus i Fredericia. Foto: Christian Kallenbach, TV SYD

Otte millioner til området

Fritidsområdet i Fredericia skal styrkes i de kommende år, og i 2020 begyndes en proces med at udarbejde en ny politik for området, hvor forebyggelse og fællesskaber har høj prioritet.

Ungdommens Hus, De Orange Haller og Gasværksgrunden samles under det nye fritidsområde, og der afsættes i alt otte millioner kroner til at udvikle nye tilbud som erstatning for de Orange Haller, hvor skaterne ellers har hørt til. Hallerne skal rives ned for at give plads til en udbygning af Kanalbyen.

Politikernes opgave var at omprioritere millioner til mere borgernær velfærd, som kommer især børn, ældre og udsatte borgere til gode. Der er omprioriteret 37 millioner i 2020 og 52 millioner året efter.

Se hele budgetforliget her.