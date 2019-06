De vil redde dig fra druknedøden

48 elever fra Skibet Skole var på stranden for at øve sig i livredning.

Danmark er omgivet af vand, men kan du redde andre fra at drukne? Det skulle 48 elever fra Skibet Skole ved Vejle gerne kunne nu.

Tirsdag tog de sammen med Vejle Svømmeklub til Albuen i Vejle, hvor de øvede sig i livredning. Det er en meget vigtig undervisning, siger Joan Andersson, som er klasselærer i 6. klasse på Skibet Skole.

- Vi bor i et kystland, så selvfølgelig er det vigtigt at kunne svømme og at lære livredning. Derfor er vi glade for, at vi kan samarbejde med svømmeklubben om det her, siger hun.

Svømmehal uden vand

Eleverne har været to gange i svømmehallen og to gange ved Albuen for at lære livredning og førstehjælp. Pengene er kommet fra en kommunal pulje, der giver tilskud til samarbejde mellem offentlige institutioner og private foreninger.

Til daglig får eleverne på Skibet Skole ingen undervisning i at svømme.

Vores svømmehal var blevet så gammel, at den var for gammel at renovere, og vandet er lukket ud Joan Andersson, tidligere svømmelærer, Skibet Skole

- Det er jeg ked af, at vi ikke længere kan tilbyde. Vores svømmehal var blevet så gammel, at den var for gammel at renovere, og vandet er lukket ud af den. Det er ærgerligt, når nu alle bor tæt på strande og vandløb, siger Joan Andersson.

Kan næppe alene

Hun lover ikke, at børnene selv ville kunne redde andre i nød. Endnu.

- Måske er de ikke helt klar til selv at redde et liv. Men de vil i hvert fald kunne rådgive de voksne om at finde en hjertestarter og få ringet 112, siger Joan Andersson.

31 procent af børn mellem seks og 10 år kan ikke svømme. Det viser en undersøgelse foretaget af Epinion for Børneulykkesfonden. Samme undersøgelse viser, at fire ud af 10 børn i aldersgruppen ikke har gået til svømning.