Deadline nærmer sig i vej-sag: Kommune har ikke hørt fra landmand endnu

I dag er det fire uger siden, at Vejen Kommune for anden gang besluttede om at ekspropriere jord til Skovgårdsvej.

Tiden er ved at løbe ud for landmand Martin Lund Madsen. Sidst på ugen udløber høringsfristen for Vejen Kommunes seneste eksproprieringssag af den meget omtalte Skovgårdsvej.

Kommunen har endnu ikke modtaget nogen klager i sagen, og det er på trods af, at Martin Lund Madsen tidligere har annonceret, at han vil fortsætte sin kamp mod kommunen.

Det vil undre mig meget, hvis ikke vi modtager en klage fra Martin Lund Madsen. Vagn Sørensen, (V), formand for Teknik og Miljøudvalget i Vejen Kommune.

- Det vil undre mig meget, hvis ikke vi modtager en klage, siger Vagn Sørensen, (V), formand for Teknik og Miljøudvalget i Vejen Kommune.

Læs også Landmanden i Vejen vil stadig ikke bøje sig for kommunen

Skovgårdsvej blev sidste år kendt ulovlig af Højesteret, og herefter spærrede Martin Lund Madsen vejen, der lå på hans jord. Den 22. januar i år vedtog byrådet i Vejen Kommune at ekspropriere jorden efter en anden lov, og det er klagefristen for den eksproprieringssag, der udløber sidst på ugen.

Martin Lund Madsen har tidligere givet udtryk for, at han vil gå hele vejen for at få fjernet vejen fra sin jord.

- Min advokat og jeg har en drejebog, og den følger vi nøje, sagde Martin Lund Madsen for en måned siden til TV SYD.

Læs også I dag bliver ulovlig vej i Vejen lovlig

Kommunen vil fjerne afspærringerne

Da Højesteret erklærede vejen ulovlig, spærrede Martin Lund Madsen vejen med halmballer. Når høringsperioden udløber sidste på ugen, vil Vejen Kommune fjerne afspærringerne, så man igen kan køre på Skovgårdsvej.

Hvis Martin Lund Madsen klager til Vejen Kommune, vil hans klage ikke få opsættende virkning for sagen, hvilket betyder, at afspærringerne bliver fjernet som planlagt.