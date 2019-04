Borgmester: Dejligt for Horsens, vi fik en vinder

Horsens borgmester Peter Sørensen er stolt og glad over, at det var Kristian Kjærlund, som vandt X Factor - og så på hjemmebane.

Peter Sørensen er lørdag en glad og stolt borgmester i Horsens. Ikke blot blev finalen i årets X Factor afholdt i byen, men også vinderen 2019 er fra byen.

- Det er et løft til kulturlivet - både at vi fik mulighed for at afholde finalen, men også at det blev Kristian, som vandt det prestigefyldte show, siger Peter Sørensen (S) til TV SYD.

Peter Sørensen kender Kristian fra han var barn, da Kristian har gået i klasse med Peter Sørensens datter.

- Jeg synes Kristian er gået til opgaven med utrolig stor ydmyghed, men også med rank ryg, og det er super, siger Peter Sørensen.

Omkring 3000 gæster så finalen i X Factor fredag aften i Forum Horsens.