Mor til medaljevinder: Dejligt med optur efter svær skolegang

En stolt mor kunne i aftes se sin søn få en sølvmedalje for sit arbejde som anlægsgartner. Det betød meget, for Annette Laustsen ved, hvor svært sønnen har haft det i sin skoletid, fordi han er ordblind.

Masser af rød-hvide farver på tilskuerrækkerne jublede, da anlægsgartner Peter Levinsen fra Horsens og hans makker Jesper Frederiksen fra Fyn i aftes fik hængt sølvmedaljer om halsen.

De har konkurreret til Euroskills om at blive Europas bedste til deres fag, og blandt tilskueren var en stolt mor, der i de seneste dage har haft flere sommerfugle i maven end sin søn.

- Det betyder virkelig meget for mit moderhjerte, at han også kan få en optur. Annette Laustsen, Mor til Peter, Horsens.

- Jeg ved, at han gør sit bedste, siger Annette Laustsen fra Horsens.

Masser af opbakning fra de danske tilskuere til de 12 unge deltagere fra Danmark. Foto: Niels Bentsen, TV 2 Østjylland

Peter Levinsen er ordblind, og har hele sin skoletid haft meget svært ved det boglige. Men hos en onkel og tante på et nedlagt landbrug fik han smag for at køre med traktor og havefræser, og det synes han var så spændende, at han startede på anlægsgartnerskole.

- Det betyder virkelig meget for mit moderhjerte, at han også kan få en optur. Når man har knoklet så meget hele sin skolegang, er det dejligt, at han kan vise sit værd, siger Annette Laustsen.

En hel delegation er med i Budapest

Seks personer fra Peter Levinsens familie har taget turen til den ungarske hovedstad for at heppe ham og makkeren. For de er alle imponerede af, hvor langt i konkurrencen, de to er kommet.

- Mit højeste ønske er, at de vinder. Peter brænder så meget for det, så det vil være fantastisk. Han har haft en meget svær skolegang, så det vil være toppen over alt, hvis han kan vinde, siger Annette Laustsen.

En guldmedalje blev det ikke til, men tilfredsheden og stoltheden over medaljen af sølv var til at få øje, da TV SYD mødte de to anlægsgartnere efter prisoverrækkelsen.

Peter Levinsen rækker hånden i vejret, men makkeren puster ud, efter de to har fået sølvmedaljer om halsen. Foto: Stefan Jørgensen, TV SYD

- Det er fedt! Vi havde håbet på en podieplads, men vi havde ikke anet hvorhenne på podiet, siger Peter Levin til TV SYD.

- Vi havde nok skudt det til en bronzemedalje, men det er da et skulderklap af den store slags, supplerer makkeren Jesper Frederiksen.

Læs også Horsensdreng vinder sølv ved EM i skills