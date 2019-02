Delte foto fra dødsulykke på Facebook - nu frikendt

I marts sidste år delte en 37-årig mand et foto fra en ulykke på Sønderjyske Motorvej. Torsdag blev han frikendt.

Retten i Sønderborg har netop afgjort, at billedet en mand delte på Facebook den 12. marts 2018 ikke udløser en dom.

Billedet blev taget efter en ulykke, hvor en bil blev klemt mellem to lastbiler, og to personer omkom.

Forsvarsadvokat Hans Henrik Wurlitzer fortæller til TV SYD, at sagen i første omgang skulle behandles i retten som en tilståelsessag. Han mente dog ikke på baggrund af billedets motiv, at hans klient skulle tilstå:

- Man kunne ikke ud fra billede og tekst identificere nogen personer, der skulle beskyttes fra offentligheden, siger forsvarsadvokaten efter retssagen.

Han gik efter en frikendelse netop af den årsag. Forsvarsadvokaten fortæller ydermere, at hans klient fjernede billedet fra Facebook efter cirka to timer, da han blev gjort opmærksom på, at det muligvis var en dårlig idé at have offentliggjort billedet.

Straffeloven § 264 d Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person. Kilde: Retsinformation Se mere

Billedet var ikke ulovligt

TV SYD har forsøgt at få fat i anklagemyndigheden uden held. Hans Henrik Wurlitzer siger, at anklageren i retten lagde vægt på, at pårørende til de ulykkesramte vil have mulighed for at genkende for eksempel bildele på billedet.

Syd- og Sønderjyllands Politi skrev på deres Twitter-profil, efter ulykken, at man ikke skal tage billeder i sådanne situationer. Afgørelsen betyder dog, ifølge forsvarsadvokaten, at det er motivet på billedet, der er afgørende, og at billeder ligesom klientens altså ikke er ulovlige.

- Det (at tage lignende billeder, red.) kan man blive ved med, når man ikke kan identificere dem, siger Hans Henrik Wurlitzer.