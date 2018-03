Efter gåtur på motorvejsrampe: Dement kvinde fundet

En 84-årig dement kvinde er lørdag meldt savnet. Politiet efterlyser hende.

Opdatering: Kvinden er fundet i god behold. Det oplyser Politiet på Twitter.

Politiet fik klokken 14.08 en anmeldelse om en kvinde, der var på vej op ad motorvejstilkørslen ved Kjersing Ringvej.

- Da vores patrulje kommer frem, var der ikke nogen på tilkørslen. Da anmeldelsen gik på, at hun var på vej væk fra motorvejen og op mod rundkørslen, gjorde vi ikke mere ved det på daværende tidspunkt, fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Erik Lindholdt.

En times tid efter får politiet dog endnu en anmeldelse. En søn ringer ind for at melde sin demente mor savnet.

- Vi kan høre, at signalementet passer på kvinden fra den første anmeldelse, så den nye oplysning om, at hun er dement og meget konfus gør selvfølgelig, at vi igen begynder at lede efter kvinden, siger vagtchefen.

84-årig dement kvinde fra Esbjerg savnes. Sidst set på Kjersing Ringvej v/Storebæltsvej. Er iført en halvlang gul jakke og medbringer trolley. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) March 24, 2018

Har kontakt til hende

Ifølge politiet er kvinden meget forvirret. Familien har kontakt til hende på hendes mobiltelefon, men hun er ikke i stand til at fortælle, hvor hun er.

- Vi kan ikke spore hende via telefonsignalet. De data, vi kan få, fortæller hvilken telemast hun får sit signal fra. Det er ikke særligt præcist, så når hun er i byen kan der være tale om et område på flere kvadratkilometer, siger Erik Lindholdt.

Politiet er meget interesserede i at høre fra folk, der har set kvinden, som er iført en gul jakke og har en trolly med sig. Har du oplysninger, så kontakt politiet på 1-1-4.