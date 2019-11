Demente danser: Kroppen husker trin for trin

Benny Thordal Schmidt er en af de beboere, der svinger træbenet på Plejehjemmet Frihavnen i Vorbasse hver mandag.

- Vi hopper jo lidt rundt, som vi bedst kan. Vi er ikke lige gode til det alle sammen, griner han.

Men det er heller ikke talent, det kommer an på, når de ældre bliver budt op til erindringsdans - som det hedder. Det handler om at mindes de gamle dage, og det gør Benny Thordal Schmidt.

- Jeg har altid været glad for at gå til dans i mine yngre dage, husker han.

Minderne vælter frem, og han fortæller om dengang, han var til bal på kroen først i 1960’erne:

- Dengang sad vi drenge i en lang række, og så sad pigerne overfor. Så sad vi drenge og vurderede, hvem vi gerne ville ud at danse med, og så var det med at komme først, smiler han skævt.

Det er pengene værd

På Plejehjemmet Frihavnen har de oplevet, at musklernes hukommelse kan være med til at tænde minder, der ellers er langt væk hos de demente ældre.

- De udstråler en glæde i dansen og musikken. De erindrer ting, og det gør dem glade og giver dem en god livskvalitet, siger Joy Betina Ravn Andersen, der er aktivitetsmedarbejder på plejehjemmet.

Plejehjemmet har derfor valgt at fortsætte projektet, der ellers skulle stoppe efter disse otte danse-mandage.

- Det er svært at flytte på plejehjem. Det er nok den sværeste flytning i ens liv. Det betyder meget, at der er ting, som man kan nikke genkendende til, og som man kan lide at være i. Derfor fortsætter vi, selvom det koster nogle personaleressourcer, siger plejecenterleder Rigmor Allerslev Jensen.

Kandis er Bennys favorit

Benny Thordal Schmidt er en af de nyere beboere på plejehjemmet, da han tog det svære spring 3. august. Han valgte selv at komme på plejehjemmet i Vorbasse, da han har en søn og en svigerdatter, et barnebarn og et oldebarn i byen.

- De er flinke til at komme og besøge mig. Jeg er glad for at være her, siger han.

Det er ikke kun besøgene af familien, der gør Benny glad. Det gør også genlyden af favoritsangeren Johnny Hansen fra Kandis. Han spillede nemlig til de store fester i Sønder Omme, hvor Benny Thordal Schmidt boede blandt andet til en jubilæumsfest i Sportens Venner. Det var en fest for 800 personer, der kom og spiste og efterfølgende dansede til Kandis.

- Det var en god aften, husker han og smiler ved tanken om de gode minder fra festen.