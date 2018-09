Puljepenge: Demente får nu planter, hyggekrog og afskærmninger

Fire plejecentre i Varde Kommune har fået 2,4 millioner kroner fra Demenspuljen. Pengene skal bruges til at hjælpe de demente.

Nu får de demente på fire plejecentre i Varde Kommune bedre vilkår. Det sker med pengene fra Demenspuljen. Blandt de fire modtagere er Lyngparken. Her siger teamleder Rikke Bruun Riis:

- Vi er meget glade. Det er kærkomne penge.

Meget liv og uro

Pengene skal især bruges i centerområdet, som både fungerer som hovedindgang og spise- og opholdsrum.

- Der er meget liv og uro. For en dement kan det være en udfordring, så vi vil gerne lave nogle inddelinger, der betyder mindre støj og færre visuelle indtryk for den gruppe af beboere, siger Rikke Bruun Riis og tilføjer:

- Alle gæster kommer ind her. Vi vil også gerne skærme beboernes privatliv.

Lyngparken vil nu gøre hele indgangsområdet mere demensvenligt Foto: Finn Grahndin

Halvdelen har demens

Allerede i morgen fredag vil en tværfaglig medarbejdergruppe, boligforeningen og eksperter indenfor demensvenlig indretning holde en workshop.

- Så får vi forhåbentlig nogle gode ideer til, hvordan det skal se ud, siger teamlederen.

31 beboere er knyttet til centerområdet. Omkring halvdelen har demens eller demenslignende livsvilkår.

Mere ud i naturen

Aktivitetscenteret i Ølgod får 490.000 kroner til at forbedre udearealerne så beboerne kommer mere ud i naturen og får stimuleret deres sanseoplevelser.

Den samme idé har de på plejecenteret Poghøj i Oksbøl. Her skal 418.000 kroner bruges til nye bænke og planter i haven rundt om plejecenteret.

- Vi gør meget for at blive en demensvenlig Kommune, og derfor er det fantastisk, at vi har fået de her penge, der kan skabe bedre trivsel for beboerne på fire af vores plejecentre, siger Tina Agergaard Hansen, der er formand for Udvalget for Social og Sundhed i Varde Kommune.

I februar 2018 åbnede Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen op for Demenspuljen 2018, hvor det var muligt at søge om midler til demensvenlig indretning.

Her kan du se hvad de fire plejecentre får og hvad pengene skal bruges til:

Aktivitetscenteret i Ølgod (490.000 kr.): Demensvenlig indretning af udearealet, der vil medvirke til, at beboerne oftere kommer ud i naturen og gør brug af faciliteter, som er med til at fremme sanseoplevelser.

(651.000 kr.): Aktivitetsopdeling i mindre enheder i plejecentrets centerbygning, hvilket vil være med til at fremme det gode hverdagsliv og det gode måltid. Derudover sker der også nogle ændringer i demensenheden, som giver beboerne større bevægelsesfrihed.

(418.000 kr.): Aktivitetszoner, afskærmning, bænke og planter i haven rundt om Poghøj vil betyde, at stien rundt om plejecentret bliver mere interessant for beboerne at færdes på. Derudover vil det begrænse risikoen for, at beboerne søger ud mod de befærdede veje. Indendørs vil en montre med navn, personlige sager og foliebeklædte døre ved boligerne styrke den demensramte i at kunne finde sin egen indgangsdør.

(842.000 kr.): Forbedring af fælles udeareal samt etablering af genkendelige døre i boliger og afdelinger. Der vil blive lavet fem aktivitetszoner udendørs, bl.a. med mulighed for at afholde gudstjenester, dyrke let motion samt en hyggekrog, hvor man kan nyde sin kaffe og søge ro. Ligeledes vil man med buske og beplantning mindske risikoen for, at beboere ender ude på de befærdede veje, når de går en tur.

Opholdsrummet i Lyngparken ligger tæt på spiserummet - og hele hovedindgangen Foto: Finn Grahndin