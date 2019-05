Demente rykker ind på højskole – og tilbage til 1960’erne

Hele ugen har 10 demente og deres pårørende boet på Højskolen Østersøen i Aabenraa. De får nye venner og tager tilbage til en tid, de kender rigtig godt.

- Hvis man bliver ramt af sygdommen eller hvis pårørende gør, så begynder vi at isolere os. På et tidspunkt finder man også ud af, at man skal opdyrke nye interesser og bekendtskabskreds.

Det fortæller pensionist Ove Møller til TV SYD, om årsagen til at han har boet en uge på Højskolen Østersøen i Aabenraa sammen med sin demente hustru Birgit.

Hele ugen har de hørt fortællinger fra 1960’erne. De fortællinger som Birgit Møller husker allerbedst.

- Det er hyggeligt at sidde og høre på – og jeg er rigtig glad for at være her, fortæller Birgit Møller.

Hvad kostede en hotdog?

Hun og ni andre demente er flyttet ind på højskolen sammen med deres pårørende. Det er der flere gode grunde til.

- Der dukker nogle erindringer frem, som man selv har oplevet. Vi vender mange sjove oplevelser sammen. En aften sad vi og diskuterede, hvor mange pølseforretninger der har været i Aabenraa, og hvad hotdogs kostede, forklarer Ove Møller.

Birgit og Ove har været mand og kone i 24 år - og for fire år siden fik Birgit sygdommen demens. Derfor er de nu for anden gang i år en uge på højskole. For at vække minder og få nye venner.

- Det giver mig noget fællesskab. Det synes jeg er rart, siger Birgit Møller.

Tabu skal nedbrydes

Den tys-tys der er om sygdommen, skal vi få nedbrudt i samfundet. Vi kan stadig fungere og have et godt liv med demens. Verden falder ikke sammen af den grund. Ove Møller, pensionist, Aabenraa

Birgits demenssygdom har aldrig været et tabu for ægteparret. Men det oplever de, det er for andre på højskolen.

- Det er sådan tys- tys og ingen begynder at sige noget om det. Jeg er den eneste, der har sagt noget om, at jeg er dement, forklarer Birgit Møller.

Det skal der gøres noget ved, mener hendes mand.

- Den tys-tys der er om sygdommen, skal vi få nedbrudt i samfundet. Man kan godt fungere, selvom man er dement.

Den tanke håber de to at kunne give til de andre demente og pårørende

- Det er vigtigt for os at give de andre ro. De skal lære, at vi stadig kan fungere og have et godt liv med demens. Verden falder ikke sammen af den grund, slutter Ove Møller.

Ugens ophold sluttede med et fælles gruppefoto af de 10 par. Ægteparret Møller fortæller i den forbindelse, at opholdet har givet dem mere mod på at møde andre mennesker.

Flere demensuger er på vej

Deltagerne havde første højskoleophold sammen i uge 13, hvor de fik genopfrisket 1950’erne. Det er de samme 10 par, der indlogerede sig i denne uge. Parrenes tredje og sidste demensuge foregår på Højskolen Østersøen i uge 23.

10 nye par får samme mulighed til efteråret, når hold to løber af stablen i ugerne 39, 43 og 48.

Projektet med den demensvenlige højskole er lavet i samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Højskolen Østersøen – og er finansieret af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen.