Demente skal nu overvåges om natten

Overvågningskameraer skal i Esbjerg Kommune erstatte nattevagtens besøg hos ældre borgere på plejehjem.

Når Ib Svendsen på Lyngvejens Plejecenter i Esbjerg lægger sig i sin seng om aftenen, vil han i fremtiden blive overvåget. Over hans seng vil et overvågningskamera pege ned mod hans hovedpude.

På den måde vil personalet kunne tjekke Ib Svendsen fra en smartphone.

- Normalt vil personalet – måske flere gange - banke på plejehjemsbeboerens dør for at kigge ind om natten for at se om alt er, som det skal være. Men det forstyrrer beboerens søvn, og lige som vi selv kender det, kan det være svært at falde i søvn igen. Det betyder, at vi risikerer, at beboeren ikke er frisk nok om dagen til at deltage i de daglige aktiviteter. Det går ud over deres velfærd, siger direktør for Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune, Arne Nicolajsen.

Sådan ser overvågningskameraet ud. Foto: Finn Grahndin

Politiker: Moralsk grænseproblem

Der er tale om et frikommuneforsøg. 44 kommuner har fået muligheden for at være med. Politikerne i udvalget Sundhed & Omsorg har besluttet at deltage.

- Jeg forstår godt, hvis mange synes, at det her er et moralsk grænseproblem, siger formanden for udvalget, Olfert Krog, Dansk Folkeparti.

Jeg synes, at det er en god ide. Så ved jeg, at der bliver passet godt på ham om aftenen. Solveig Svendsen, hustru til Ib Svendsen

Normalt er overvågning af borgere i deres private hjem ikke tilladt. Plejehjemsbeboernes lejligheder er deres private hjem. De skal derfor udtrykkeligt give tilladelse til overvågningen. Men da de, der skal overvåges, er svage med ”betydelige og varige nedsatte psykisk funktionsevner”, kan det være en udfordring.

En krænkelse?

Indenrigsministeriet har dog givet tilladelse til frikommuneforsøget. Inklusiv den del, der betyder, at tilladelsen til overvågningen kan gives af beboerens nære pårørende. I Ib Svendsens tilfælde hans hustru Solveig Svendsen.

- Jeg synes, at det er en god ide. Så ved jeg, at der bliver passet godt på ham om aftenen. Og så længe der kun er tale om, at man filmer ansigtet og ikke hele kroppen, så synes jeg ikke der er tale om en krænkelse af Ib, siger hun.

Solveig Svendsen er kun glad for overvågningen.

Ib Svendsen har selv svært ved at udtale sig om det. Men nikker.

Forværrer demens

Undersøgelser viser, at forstyrrelser af søvnrytmen hos ældre med demens eller Alzheimer kan forværre deres sygdom. Olfert Krog, Udvalgsformand Sundhed & Omsorg, Dansk Folkeparti, Esbjerg

Forsøget skulle gerne vise, at de ældre beboere får det bedre af IKKE at blive vækket om natten.

- Undersøgelser viser, at forstyrrelser af søvnrytmen hos ældre med demens eller Alzheimer kan forværre deres sygdom. Vi håber, at forsøget her viser, at vi med overvågningen har gjort en positiv forskel. Derfor har vi sagt ja til forsøget, siger Olfert Krog.

Frikommuneforsøget varer i fire år. I Esbjerg Kommune vil det blive evalueret efter det første halve år.

Personalet kan se den overvågede beboer på en smartphone. Foto: Finn Grahndin