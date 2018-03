Demo i Esbjerg mod krigen i Syrien

De civile i Syrien har ingen stemme, men det har vi, sagde en af arrangørerne bag demonstration imod den fortsatte krig i Syrien.

Stop massakren på de civile mennesker i Syrien, var overskriften på en demonstration lørdag på Torvet i Esbjerg. En gruppe danskere havde arrangeret demonstrationen med taler og musik imod den krig, som slår civile mennesker ihjel og tvinger andre ud i verden på flugt.

- Det er fuldstændig forfærdeligt, det, der sker i Syrien, sagde Nahram Errifei fra Esbjerg til TV SYD.

Hun stammer fra Damaskus, men har de sidste tre år boet i Esbjerg, hvor hun studerer på VUC og og arbejder som pædagogmedhjælper i en børnehave.

Hør et klip med hende øverst her, hvor hun siger, at demonstrationen i Esbjerg skulle være en stemme for de civile mennesker i Syrien.

- De har ingen stemme lige nu, men det har vi. Måske verden vil høre det, siger hun.

Stop krigen i Syrien var budskabet fra en demonstration i Esbjerg. Foto: Jacob Schjødt, TV SYD