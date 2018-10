Den Gamle Lillebæltsbro genåbner fredag aften

Reperationen af den Gl. Lillebæltsbro er langt fra afsluttet, men alligevel genåbner broen fredag aften uden nyt asfalt på halvdelen af broen.

Reperationen af den Gl. Lillebæltsbro har stået på i fem måneder og har i den periode været spærret for biltrafik. Men fra i aften er det atter muligt for bilisterne at benytte sig af broen på turen mellem Jylland og Fyn. Vejdirektoratet ophæver spærringen af broen for i år.

Desuden bliver bumpene på fællesstien fjernet, så knallertkørende kan benytte sig af vejbanen igen. Men det midlertidige hegn mellem stien og vejbanen bliver stående.

Kun halvdelen af arbejdet er udført

På grund af uforudsete hændelser med en strømulykke på broen og en beslutning om at indstille natarbejdet af hensyn til borgerne på Jyllandssidens nattesøvn, har Vejdirektoratet kun nået at udføre halvdelen af det oprindeligt planlagte renoveringsarbejde for 2018.

Det er vi naturligvis kede af, men jeg kan forsikre, at vi inden for de givne forhold har arbejdet så hurtigt som muligt Iben Maag, projektchef i Vejdirektoratet

- Vi genåbner broen som planlagt. Henover vinteren vil der stadig foregå arbejder på broen, men de vil ikke hindre biltrafikken. Vi har siden maj været i gang fra Jyllandssiden først – og her i vinter vil man opleve lidt ujævnheder, når man passerer hen over samlinger i de forskellige belægningstyper, siger projektchef i Vejdirektoratet, Iben Maag.

- Det var planen, at kørebanen skulle repareres, forstærkes og have ny belægning i hele broens længde, men på grund af omstændighederne nåede vi kun ud til midten af broen i år. Det er vi naturligvis kede af, men jeg kan forsikre, at vi inden for de givne forhold har arbejdet så hurtigt som muligt, fortæller hun.

Konsekvensen er, at den planlagte renoveringsperiode for 2019 bliver forlænget væsentligt ud over de 20 uger, som oprindeligt var planlagt. Vejdirektoratet regner med at broen lukker for biltrafik igen 1. februar.

