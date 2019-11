Den Gamle Lillebæltsbro lukker i weekenden

Den Gamle Lillebæltsbro spærres for trafik i weekenden 16.-17. november. Foto: Christian Kallenbach

Den Gamle Lillebæltsbro vil fra lørdag morgen og frem til mandag morgen klokken 05 være helt eller devist spærret for biltrafik.

Så skal man fra Fyn til Jylland i dagtimerne i weekenden, må man køre ad Ny Lillebæltsbro. Det er nemlig kun åbent for trafik i retning mod Fyn mellem kl. 07.00 og 22.00.

Foto: Christian Kallenbach

Broen bliver lukket, da Vejdirektoratet skal fjerne en skærm, der blev sat op mellem jernbanen og vejen, for at beskytte vejarbejderene mod togene under renoveringen tidligere på året.

Renoveringen tog syv måneder og betød, at broen var lukket fra februar måned og frem til 13. september i år, hvor broen igen åbnede for biltrafik.

Spærretider: Lørdag den 16. november vil broen være spærret fra kl. 07.00 - 22.00 for trafikanter i retning mod Fredericia.

Natten mellem lørdag og søndag den 16. og 17. november vil broen være totalspærret fra kl. 22.00 til kl. 07.00

Søndag den 16. november vil broen være spærret fra kl. 07.00 - 22.00 for trafikanter i retning mod Fredericia.

Natten mellem søndag og mandag den 17. og 18. november vil broen vil være totalspærret fra kl. 22.00 til kl. 05.00

Mandag den 18. november kl. 05.00 åbnes broen igen i begge retninger.

Spærringen af broen sker fra krydset Snoghøj Landevej/Kolding Landevej til Brovejen/Galsklintvej.

Gl. Lillebæltsbroen er spærret i retning mod Fredericia pga. vejarbejde. Man må i stedet køre ad Ny Lillebæltsbro.