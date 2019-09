Kæmpede med ulvelignende dyr: Den kunne have angrebet børn

Zijad Jakupovic fik sig noget af en forskrækkelse, da han tirsdag aften blev angrebet af et dyr, han selv beskriver som ulvelignende.

Et ulveligende dyr gik til angreb tirsdag aften ved Hjelmrode i Aabenraa.

Den 26-årige Zijad Jakupovic var gået ud i sin have for at lufte sin hund, som han plejer. Hans hund løb over til enden af haven og begyndte at gø voldsomt, hvorefter den løb pivende tilbage. Da han kiggede hen i hjørnet af sin have, kunne han se et grønligt lys.

Da han kom længere ud i haven, så han ikke dyret med det samme. Pludselig tog det fat i hans højre ben. Zijad Jakupovic kiggede ned og konstaterede, at dyret nåede ham til hoften. Det lykkedes dyret at vælte Zijad Jakupovic omkuld og trække ham et lille stykke. Zijad Jakupovic er selv 185 centimeter høj og vejer 105 kilo, så der skal noget til for at rykke på ham. Han sparkede dyret i hovedet, hvorefter det løb væk.

- Hvor dyret løb hen, ved jeg ikke. Men lige så hurtigt, den kom væk, skulle jeg også væk, fortæller han til TV SYD.

Zijad Jakupovic har aldrig set dyret tidligere, og han er sikker på, at den ikke tilhører nogle af naboerne.

Zijad Jakupovic slap med tre rifter i højre ben og skrækken. Han er dog taknemmelig for, at det var ham og ikke en af nabolagets børn, der mødte ulven. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

Slap med enkelte rifter og skrækken

Zijad Jakupovic fik dog ikke nogle voldsomme mén fra sit møde med det ulvelignende dyr.

- Der er kommet nogle enkelte rifter, men det er også fordi, jeg var så hurtig til at reagere og få benet væk, fortæller Zijad Jakupovic

Oplevelsen er ikke noget, der gør ham bange, men som far er han bekymret.

- Det skræmmer mig mere, at det kan ske, og at det kunne komme så tæt på. Jeg har jo fire børn.

Er ikke sikker på, om det var en ulv

Zijad Jakupovic kan ikke med 100 procents sikkerhed slå fast, at det var en ulv, han kæmpede med.

- Jeg vil ikke stå og sige, at det er en ulv. Jeg vil heller ikke sige, at det er en hund. Men det mindede meget om en ulv, siger han.

Står frem for børnene i området

I starten ville Zijad Jakupovic ikke gøre noget videre ved sin oplevelse med det store dyr. Men hans kone påpegede, at det kunne have været andre, der blev angrebet. Derfor meldte han angrebet til politiet.

- Min kone sagde, at de kunne have været vores eget barn. Jeg tænkte, at et barn ikke selv kunne redde sig ud af situation, som jeg kunne. Så kunne jeg havde gået med dårlig samvittighed over, at jeg ikke reagerede på det, begrunder han.