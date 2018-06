Der blev festet igennem efter Danmarks VM-sejr - travlt nat for politiet

Natten til søndag var der usædvanligt mange mennesker ude i nattelivet. Danmarks ser over Peru blev fejret - og det gav travlhed for politiet.

Helt frem til de tidlige morgentimer søndag har politiet i de to lokale politikredse haft ekstraordinært travlt. De talrige storskærms-arrangementer og den danske sejr på 1-0 over Peru lokkede mange til en tur i byen - og den blev langvarig for nogle.

- Vi har set en del glade og trætte fodboldfans vakle hjem med klaphatten på her ved 05-tiden. Det har været en travl nat. Selvom langt de fleste har opført sig pænt, så har vi også ret håndfast vejledt de, der ikke fulgte vores spilleregler i nattelivet, så der er både delt advarsler og bøder ud, siger vagtchef Lars Grønlund, Sydøstjyllands Politi, søndag morgen til TV SYD.

Læs også Billedgalleri: Syd- og sønderjyske roligans sætter gang i VM-festen

Det mønster gør sig også gældende hos Syd og Sønderjyllands Politi.

- Dørmændene på restaurationerne melder om usædvanlig mange gæster straks efter, at Danmarks sejr var en kendsgerning - og gæsterne holdt ud til den lyse morgen. Vi har haft en del i detentionen og der er også delt bøder ud for dårlig opførsel, selvom langt de fleste dog har vist deres glæde over resultatet på en god og festlig facon, siger vagtchef Henrik Sønderskov, Syd og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.