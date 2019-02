Fanformand om rygeforbud: Der er en del brok – vi drikker en ekstra fadøl i stedet

Fra søndag er der totalt rygestop på Blue Water Arena i Esbjerg. Den beslutning splitter klubbens fans.

- Smart plan, på et stadion der i forvejen lider af at have for lidt tilskuere.

- Skal vi ikke stoppe med at sælge øl også så?

- Super, sport og rygning er også to modsætninger, god beslutning og den rette vej at gå.

Sådan lyder tre af de hundredvis af kommentarer på Esbjerg fBs Facebookside om beslutningen om totalt rygestop på klubbens stadion, Blue Water Arena. En beslutning der trådte i kraft under dagens superliga-opgør mod Brøndby.

En af mine venner var klar til at sælge sit sæsonkort for nogle dage siden. Det vil han dog ikke mere, men beslutningen skal lige accepteres. Steffen Kristensen, formand, Blue Knights

Formanden for EfBs officielle fanklub, Blue Knights, tager dog beslutningen om rygestop med ro.

- Det er tidens trend – og den vej det går. Personligt har jeg aldrig røget, så det er fint nok, siger formand for Blue Knights, Steffen Kristensen, til TV SYD.

Flere af fanklubbens medlemmer er dog rygende uenige.

- En af mine venner var klar til at sælge sit sæsonkort for nogle dage siden. Det vil han dog ikke mere, men beslutningen skal lige accepteres, forklarer fanformanden.

Læs også Stadion sender rygerne udenfor

Han forklarer, at der også er flere andre superligastadions med totalt rygeforbud. Skulle trangen alligevel melde sig, så kan man stadig ryge en cigaret, hvis man forlader stadion – og får en rygebillet, så man kan komme ind igen.

Det er tidens trend – og den vej det går. Jeg foreslår, at vi helt forbyder fodbold. For nogle gange er mit blodtryk omkring 180, når jeg ser EfB. Steffen Kristensen, formand, Blue Knights

Men selvom det er bevist, at både rygning og øl er sundhedsskadeligt, så frygter han ikke for et forbud mod de våde varer.

- Der findes ikke passiv øldrikning, så vi drikker en ekstra fadøl i stedet, siger Steffen Kristensen med et smil.

Men han foreslår, at der bliver indført langt mere vidtgående forbud.

- Jeg foreslår, at vi helt forbyder fodbold. For nogle gange er mit blodtryk omkring 180, når jeg ser EfB, slutter fanformanden.

Fanformanden skød inden kampen på 1-0-sejr til Esbjerg – også selvom mange af klubbens fans nu må leve med totalt rygestop på stadion.