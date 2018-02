Der er kommet mange flere biler i morgentrafikken

Der kommer flere og flere biler på vejene. Trafikken på Vejlefjordbroen er steget markant de seneste år.

Vi kører mere og længere. Og det kan mærkes på de store pendlermotorveje, viser nye tal fra Vejdirektoratet. Alene på Vejlefjordbroen steg trafikken med 4,2 procent i 2017.

Samlet set er trafikken på broen over Vejle Fjord steget med 34 procent siden 2010. På landsplan er trafikken på motorvejene steget med 31 procent i samme periode.

- Denne udvikling skaber selvsagt trængsel på vejene, fordi et større antal bilister skal deles om pladsen. Det betyder, at risikoen for trængsel og kø bliver større, siger trafikdirektør Niels Tørsløv fra Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Morgen og eftermiddag er værst

De ekstra bilister kører på og af lige som de fleste andre: morgen og eftermiddag. Det betyder, at der hurtigere kan opstå kø.

- Konsekvensen er, at vi får mere uforudsigelige rejsetider i spidsbelastnings-tidspunkterne om morgenen og om eftermiddagen - simpelthen fordi der kun skal ganske små forstyrrelser til at skabe køer og sætte trafikken i stå i lang tid, siger Niels Tørsløv i pressemeddelelsen.

De seneste syv år er trafikken steget med 34 procent på Vejlefjordbroen. Foto: Vejdirektoratet