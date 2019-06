Der er risiko for torden og lokale skybrud i dag

DMI varsler om voldsomt vejr tirsdag eftermiddag og aften.

Der er risiko for torden og lokale skybrud flere steder i landet - blandt andet i Hedensted- og Horsens-området.

Sådan lyder meldingen fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), der oplyser, at der lokalt kan falde mellem 15 og 25 millimeter regn på 30 minutter.

- Varm dag især i det sydøstlige Danmark, 20 til 28 grader. Der er brændstof i luften (masser af vanddamp), så især i eftermiddag og først på aftenen kan der komme regn- og tordenbyger, der kan give lokale skybrud, skriver DMI på Twitter tirsdag morgen.

Instituttet gør opmærksom på, at lavtliggende områder - som for eksempel kældre - kan oversvømmes, og opfordrer til, at man tjekker tagrender, nedløbsrør og afløbsriste nær sin bolig, samt at døre og vinder holdes lukket.

DMIs varsel gælder fra tirsdag klokken 13 til tirsdag aften klokken 20 i Nordjylland, Djursland, Odder, Århus NV (Kronjylland), Sydøstjylland, Silkeborg, Aarhus og Viborg.

Tusindvis af lyn og 20 skybrud

Tirsdag bliver det varmt i hele landet, og vi får årets sjette sommerdag, oplyser TV 2 Vejret.

En sommerdag er defineret ved, at temperaturen mindst et sted når over 25 grader. Mange steder i det østlige Danmark og Sydjylland når temperaturen op mellem 23 og 27 grader, mens Vestjylland må nøjes med 21 til 24 grader.

Den seneste uges tid har lyn og skybrud præget vejret, og stort set alle landsdele har haft en eller flere kraftige byger.

Mødet mellem varm og fugtig luft fra syd og kølig luft nord for landet har resulteret i flere tusinde lyn og knap 20 skybrud, oplyser DMI. I sidste uge slog lynet ned i et hus i Fredericia, og i Hedensted blev en viadukt oversvømmet.