Se listen: Der er størst chance for, at du er enig med Anette

Den konservative Anette Abildgaard Larsen fra Tønder er den folketingskandidat, flest vælgere er enige med.

Mange vælgere tager kandidat-testen hos TV2, TV SYD eller en af de regionale tv-stationer. Efter over én million gennemført kandidat-test er der nu kåret en slags vinder: Anette Abildgaard Larsen er den folketingskandidat, som der er størst chance for, at man er enig med.

Den konservative kvinde fra Lydersholm ved Tønder er ikke en af højest profilerede kandidater. Men hendes synspunkter vinder gehør hos flere end nogen anden kandidat i Danmark.

Langt foran nummer to

Hele 31.285 gange er hun endt i top 5 hos de brugere, som har taget testen. Det er knap 1000 gange flere end listens nummer to, Ina Strøjer-Schmidt (SF) fra Ballerup-kredsen.

Anette Abildgaard Larsen sidder i byrådet i Tønder, hvor hun er medlem af Børn og Skoleudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Til daglig arbejder hun som jordemoder samt med rygestopkurser og akupunktur.

Top fem - disse kandidater er flest enige med i Sydjyllands Storkreds Anette Abildgaard Larsen (Kons), Tønder. Nils Sjøberg (Rad. V.), Kolding. Anton Kudsk (Nye Borgerlige), Haderslev. Benny Engelbrecht (S), Sønderborg. Susanne Dyreborg (DF), Esbjerg.

Blæst om hende

Folketingskandidaten skriver i sit valgmateriale, at hendes hjerte banker for familieområdet. Der er næppe nogen kandidat, som vil erklære sig fuldstændig ligeglad med børnene.

Men selv om dette og andre af hendes synspunkter deles af mange, så var det et mere kontroversielt emne, som fik hende ind i politik.

Anette Abildgaard Larsen begyndte i 2017 at skrive læserbreve, hvor hun argumenterede mod planen om vindmøller ved Vindtved. Det førte til, at hun blev opfordret til at stille op for Det Konservative Folkeparti. I første omgang til byrådet og nu til Folketinget.