Der faldt rigtig meget regn lørdag - nogle steder fik 50 millimeter

Omkring 50 millimeter regn. Det faldt der lørdag bl.a omkring Billund og Give oplyser DMI. Dermed er tørken på retur i store områder.

Lørdagens regn i Syd- og Sønderjylland faldt i meget forskellige mængder. Nogle steder faldt der kun fem millimeter, andre steder 10, 15 og mere.

Mest nedbør faldt der på den midtjyske højderyg - og omkring Billund og Give altså op mod 50 50 millimeter regn, som det fremgår af DMIs nedbørskort for lørdag.

Foto: DMI

Ifølge DMI manglede der inden lørdagens nedbør mellem 25 og 35 millimeter regn for at drive tørkeindekset for Danmark ned på det normale for årstiden, så de steder, der i går fik mest regn, har faktisk overstået tørken.

Trods lørdagens regnmængder er der stadig forbud mod at bruge åben ild i mange kommuner - men måske vil det ændre sig mandag og de næste dage, hvor der iøvrigt også ventes regn i form af byger.